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Первая лига: Нефтехимик — Текстильщик, шансы команд на победу в матче 4-го тура

Матч 4-го тура Первой лиги: Нефтехимик — Текстильщик пройдет 01.08.2026. Хозяева набрали 3 очка в 3 турах сезона, гости — 2 очка в 3 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Нефтехимик — коэффициент 1.93. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
1.93
Ставка
Победа команды Нефтехимик
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Возможный выигрыш при повторении прогноза - 15 440 ₽
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Шансы команд на победу

Нефтехимик набрал 3 очка в трех турах и занимает 13-е место. Команда одержала одну победу при двух поражениях, но в последних пяти матчах забивает в среднем 1.40 гола за игру. При этом пропускает 1.60 гола, что указывает на проблемы в обороне. Тем не менее, букмекеры оценивают победу хозяев коэффициентом 1.93, что отражает их статус фаворита в предстоящей встрече.

В составе Нефтехимика выделяется Ислам Машуков, забивший один гол в сезоне. Команда традиционно уверенно играет против Текстильщика: не проигрывает в шести из восьми последних очных встреч и забивает в семи из восьми. Это позволяет рассчитывать на то, что хозяева смогут реализовать свои моменты и добиться положительного результата.

Текстильщик набрал 2 очка в трех турах и занимает 15-е место. Команда не одержала ни одной победы, дважды сыграв вничью и один раз проиграв. В последних пяти матчах забивает в среднем 1.20 гола, пропускает 1.00. Несмотря на относительную стабильность в обороне, гости испытывают проблемы с реализацией моментов, что подтверждается серией из трех матчей без побед.

Лучший бомбардир Текстильщика Никита Першин забил два гола в сезоне. Однако команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей, что говорит о ее способности навязывать борьбу. Тем не менее, в очных встречах с Нефтехимиком гости часто уступают, и их шансы на успех выглядят менее предпочтительными, особенно с учетом коэффициента 3.90 на их победу.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече команды сыграли вничью 1:1, но Нефтехимик имеет преимущество в личных встречах, не проигрывая в шести из восьми матчей. Учитывая более высокую турнирную позицию хозяев и их уверенность в играх против Текстильщика, победа Нефтехимика выглядит наиболее вероятным исходом.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Нефтехимик — Текстильщик, и где смотреть

Матч 4-го тура: Нефтехимик — Текстильщик состоится 01.08.2026 и начнется в 18:00 по московскому времени. Прямая трансляция — «Кинопоиск».

Стартовые составы на матч Нефтехимик - Текстильщик

Нефтехимик
Основной состав
  • 1
    Флаг
    Андрей Голубев
    ПЗ
  • 24
    Флаг
    Александр Кахидзе
    ПЗ
  • 44
    Флаг
    Михаил Сухорученко
    ЗЩ
  • 22
    Флаг
    Иван Хомуха
    ЗЩ
  • 5
    Флаг
    Магомед Мусалов
    ЗЩ
  • 38
    Флаг
    Василий Алейников
    ПЗ
  • 19
    Флаг
    Линар Шарифуллин
    ПЗ
  • 99
    Флаг
    Адель Тешкин
    ПЗ
  • 7
    Флаг
    Султан Джамилов
    НАП
  • 14
    Флаг
    Ислам Машуков
    НАП
  • 96
    Флаг
    Никита Васильев
    ПЗ
Запасные
  • 85
    Флаг
    Иван Пяткин
    ПЗ
  • 11
    Флаг
    Сурхайхан Абдуллаев
    НАП
  • 9
    Флаг
    Артем Котик
    НАП
  • 2
    Флаг
    Марат Ситдиков
    ПЗ
Текстильщик
Основной состав
  • 58
    Флаг
    Семен Фадеев
    ВР
  • 2
    Флаг
    Александр Гапечкин
    ЗЩ
  • 74
    Флаг
    Егор Гузиев
    ЗЩ
  • 27
    Флаг
    Артем Крутовских
    ЗЩ
  • 63
    Флаг
    Алексей Никитенков
    ЗЩ
  • 25
    Флаг
    Егор Гуляев
    ПЗ
  • 46
    Флаг
    Никита Першин
    ПЗ
  • 21
    Флаг
    Дмитрий Иванисеня
    ПЗ
  • 83
    Флаг
    Николай Ищенко
    ПЗ
  • 30
    Флаг
    Денис Симонов
    ПЗ
  • 87
    Флаг
    Арсений Филев
    НАП
Запасные
  • 23
    Флаг
    Дмитрий Иванников
    ЗЩ
  • 55
    Флаг
    Вадим Гапеев
    ЗЩ
  • 29
    Флаг
    Кирилл Никитин
    ПЗ
  • 19
    Флаг
    Максим Носков
    ПЗ
  • 9
    Флаг
    Давид Гагуа
    НАП

Нефтехимик - Текстильщик – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
1.02
17
100
1.04
12
46
1.03
7.75
76
1.01
16.43
37.85

Статистика для ставок

10
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Нефтехимик – Текстильщик: Нефтехимик не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против этого соперника
Прогноз
Нефтехимик не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.27
Поставить
Текстильщик не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
Прогноз
Текстильщик не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.65
Поставить
В последних 5 играх Нефтехимик забивает в среднем 1.40 гола за игру
Прогноз
Нефтехимик забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.25
Поставить
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