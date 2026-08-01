Первая лига: Нефтехимик — Текстильщик, шансы команд на победу в матче 4-го тура

Матч 4-го тура Первой лиги: Нефтехимик — Текстильщик пройдет 01.08.2026. Хозяева набрали 3 очка в 3 турах сезона, гости — 2 очка в 3 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Нефтехимик — коэффициент 1.93. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Нефтехимик набрал 3 очка в трех турах и занимает 13-е место. Команда одержала одну победу при двух поражениях, но в последних пяти матчах забивает в среднем 1.40 гола за игру. При этом пропускает 1.60 гола, что указывает на проблемы в обороне. Тем не менее, букмекеры оценивают победу хозяев коэффициентом 1.93, что отражает их статус фаворита в предстоящей встрече.

В составе Нефтехимика выделяется Ислам Машуков, забивший один гол в сезоне. Команда традиционно уверенно играет против Текстильщика: не проигрывает в шести из восьми последних очных встреч и забивает в семи из восьми. Это позволяет рассчитывать на то, что хозяева смогут реализовать свои моменты и добиться положительного результата.

Текстильщик набрал 2 очка в трех турах и занимает 15-е место. Команда не одержала ни одной победы, дважды сыграв вничью и один раз проиграв. В последних пяти матчах забивает в среднем 1.20 гола, пропускает 1.00. Несмотря на относительную стабильность в обороне, гости испытывают проблемы с реализацией моментов, что подтверждается серией из трех матчей без побед.

Лучший бомбардир Текстильщика Никита Першин забил два гола в сезоне. Однако команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей, что говорит о ее способности навязывать борьбу. Тем не менее, в очных встречах с Нефтехимиком гости часто уступают, и их шансы на успех выглядят менее предпочтительными, особенно с учетом коэффициента 3.90 на их победу.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече команды сыграли вничью 1:1, но Нефтехимик имеет преимущество в личных встречах, не проигрывая в шести из восьми матчей. Учитывая более высокую турнирную позицию хозяев и их уверенность в играх против Текстильщика, победа Нефтехимика выглядит наиболее вероятным исходом.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Нефтехимик — Текстильщик, и где смотреть

Матч 4-го тура: Нефтехимик — Текстильщик состоится 01.08.2026 и начнется в 18:00 по московскому времени. Прямая трансляция — «Кинопоиск».