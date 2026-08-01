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Высшая лига Казахстан: Атырау — Жетысу, шансы команд на победу в матче

Матч высшей лиги Казахстана: Атырау — Жетысу пройдет 01.08.2026 на стадионе «Туркестан Арена». Хозяева набрали 18 очков в 18 турах сезона, гости — 18 очков в 19 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Атырау — коэффициент 2.45. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
2.45
Ставка
Победа команды Атырау
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Шансы команд на победу

Атырау подходит к матчу с 18 очками после 18 туров и занимает 13-е место. Команда проиграла четыре последних матча в чемпионате, пропуская в семи играх подряд. В последних пяти встречах забито четыре гола, пропущено девять, что указывает на проблемы в обороне. Тем не менее, букмекеры оценивают победу хозяев коэффициентом 2.45, что отражает их статус в этом противостоянии.

В составе Атырау выделяется Егор Хвалько, забивший три мяча в 14 матчах. Ориентировочный состав и тактические детали не раскрыты, но команда способна навязать борьбу за счет мотивации и поддержки трибун. Важно сократить количество ошибок в защите и реализовать моменты у чужих ворот, чтобы прервать серию неудач.

Жетысу набрал 18 очков в 19 турах и располагается на 14-й строчке. Гости также проиграли четыре последних матча, пропуская в каждой из них. В последних пяти играх забито три гола, пропущено семь, что говорит о нестабильности. Несмотря на это, Жетысу имеет положительную динамику в очных встречах с Атырау, не проигрывая в четырех последних матчах.

Лучший бомбардир Жетысу Нурбол Ануарбеков отметился шестью голами в 18 играх. Команда делает ставку на контратаки и стандартные положения. Однако выездная статистика и общая форма не позволяют считать гостей явными фаворитами. Для успеха им необходимо действовать дисциплинированно в обороне и использовать моменты.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече 23 мая 2026 года команды сыграли вничью 0:0. Общий счет последних десяти матчей — 10:8 в пользу Атырау, но Жетысу не проигрывает в четырех последних очных играх. Тем не менее, учитывая турнирную мотивацию и поддержку домашних трибун, Атырау способен прервать неудачную серию и одержать победу.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Атырау — Жетысу, и где смотреть

Матч: Атырау — Жетысу состоится 01.08.2026 и начнется в 18:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Туркестан Арена».

Стартовые составы на матч Атырау - Жетысу

Атырау
Основной состав
  • 0
    Флаг
    Егор Хаткевич
    ВР
  • 0
    Флаг
    Ян Труфанов
    НАП
  • 0
    Флаг
    Франьо Прце
    ЗЩ
  • 0
    Флаг
    Егор Хвалько
    ЗЩ
  • 0
    Флаг
    Куаныш Калмуратов
    ЗЩ
  • 0
    Флаг
    Dias Orynbasar
    ПЗ
  • 0
    Флаг
    Арсен Буранчиев
    ПЗ
  • 0
    Флаг
    Rabiu Riliwan Oyndamola
    ПЗ
  • 0
    Флаг
    Эбенезер Офори
    ПЗ
  • 0
    Флаг
    Айбар Абдулла
    НАП
  • 0
    Флаг
    Djordje Maksimovic
    НАП
Запасные
  • 0
    Флаг
    Нурасыл Тохтаров
    ВР
  • 0
    Флаг
    Саят Жумагали
    ЗЩ
  • 0
    Флаг
    Берик Шайхов
    ЗЩ
  • 0
    Флаг
    Мато Станич
    ПЗ
  • 0
    Флаг
    Nureit Berdesh
    ПЗ
  • 0
    Флаг
    Асылбек Сейткалиев
    ПЗ
  • 0
    Флаг
    Ринат Джуматов
    ПЗ
  • 0
    Флаг
    Бейбит Кереев
    ПЗ
  • 0
    Флаг
    Henrique Devens
    НАП
  • 0
    Флаг
    Джордже Пантелич
    НАП
  • 0
    Флаг
    Константин Дорофеев
    НАП
Жетысу
Основной состав
  • 0
    Флаг
    Степан Сикач
    ВР
  • 0
    Флаг
    Асхат Балтабеков
    ЗЩ
  • 0
    Флаг
    Диего Луна
    ЗЩ
  • 0
    Флаг
    Иован Пайович
    ЗЩ
  • 0
    Флаг
    Динмухамед Кашкен
    ЗЩ
  • 0
    Флаг
    Адам Адахаджиев
    ПЗ
  • 0
    Флаг
    Цотне Мосиашвили
    ПЗ
  • 0
    Флаг
    Адильхан Добай
    ПЗ
  • 0
    Флаг
    Нурберген Нурбол
    ПЗ
  • 0
    Флаг
    Нурбол Ануарбеков
    НАП
  • 0
    Флаг
    Страхиня Йованович
    НАП
Запасные
  • 0
    Флаг
    Данил Подымский
    ВР
  • 0
    Флаг
    Artur Egorov
    ВР
  • 0
    Флаг
    Рафкат Аслан
    ЗЩ
  • 0
    Флаг
    Рауан Орынбасар
    ЗЩ
  • 0
    Флаг
    Серикжан Мужиков
    ПЗ
  • 0
    Флаг
    Мади Жакипбаев
    ПЗ
  • 0
    Флаг
    Шохан Абзалов
    НАП
  • 0
    Флаг
    Шынгыс Ануарбек
    НАП

Атырау - Жетысу – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
7.7
1.2
8.5
15
1.03
17
8.5
1.22
6
8.6
1.17
9

Статистика для ставок

11
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Атырау проигрывает в 4 последних матчах
Прогноз
Жетысу победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
8.50
Поставить
Атырау – Жетысу: Жетысу не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против этого соперника
Прогноз
Жетысу не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.20
Поставить
Жетысу проигрывает в 4 последних матчах
Прогноз
Атырау победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
7.70
Поставить
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