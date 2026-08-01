Высшая лига Казахстан: Атырау — Жетысу, шансы команд на победу в матче

Матч высшей лиги Казахстана: Атырау — Жетысу пройдет 01.08.2026 на стадионе «Туркестан Арена». Хозяева набрали 18 очков в 18 турах сезона, гости — 18 очков в 19 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Атырау — коэффициент 2.45. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Атырау подходит к матчу с 18 очками после 18 туров и занимает 13-е место. Команда проиграла четыре последних матча в чемпионате, пропуская в семи играх подряд. В последних пяти встречах забито четыре гола, пропущено девять, что указывает на проблемы в обороне. Тем не менее, букмекеры оценивают победу хозяев коэффициентом 2.45, что отражает их статус в этом противостоянии.

В составе Атырау выделяется Егор Хвалько, забивший три мяча в 14 матчах. Ориентировочный состав и тактические детали не раскрыты, но команда способна навязать борьбу за счет мотивации и поддержки трибун. Важно сократить количество ошибок в защите и реализовать моменты у чужих ворот, чтобы прервать серию неудач.

Жетысу набрал 18 очков в 19 турах и располагается на 14-й строчке. Гости также проиграли четыре последних матча, пропуская в каждой из них. В последних пяти играх забито три гола, пропущено семь, что говорит о нестабильности. Несмотря на это, Жетысу имеет положительную динамику в очных встречах с Атырау, не проигрывая в четырех последних матчах.

Лучший бомбардир Жетысу Нурбол Ануарбеков отметился шестью голами в 18 играх. Команда делает ставку на контратаки и стандартные положения. Однако выездная статистика и общая форма не позволяют считать гостей явными фаворитами. Для успеха им необходимо действовать дисциплинированно в обороне и использовать моменты.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече 23 мая 2026 года команды сыграли вничью 0:0. Общий счет последних десяти матчей — 10:8 в пользу Атырау, но Жетысу не проигрывает в четырех последних очных играх. Тем не менее, учитывая турнирную мотивацию и поддержку домашних трибун, Атырау способен прервать неудачную серию и одержать победу.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Атырау — Жетысу, и где смотреть

Матч: Атырау — Жетысу состоится 01.08.2026 и начнется в 18:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Туркестан Арена».