Высшая лига Казахстан: Атырау — Жетысу, шансы команд на победу в матче

Матч высшей лиги Казахстана: Атырау — Жетысу пройдет 01.08.2026 на стадионе «Туркестан Арена». Хозяева набрали 18 очков в 18 турах сезона, гости — 18 очков в 19 турах.
Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Атырау — коэффициент 2.45. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.
Шансы команд на победу
Атырау подходит к матчу с 18 очками после 18 туров и занимает 13-е место. Команда проиграла четыре последних матча в чемпионате, пропуская в семи играх подряд. В последних пяти встречах забито четыре гола, пропущено девять, что указывает на проблемы в обороне. Тем не менее, букмекеры оценивают победу хозяев коэффициентом 2.45, что отражает их статус в этом противостоянии.
В составе Атырау выделяется Егор Хвалько, забивший три мяча в 14 матчах. Ориентировочный состав и тактические детали не раскрыты, но команда способна навязать борьбу за счет мотивации и поддержки трибун. Важно сократить количество ошибок в защите и реализовать моменты у чужих ворот, чтобы прервать серию неудач.
Жетысу набрал 18 очков в 19 турах и располагается на 14-й строчке. Гости также проиграли четыре последних матча, пропуская в каждой из них. В последних пяти играх забито три гола, пропущено семь, что говорит о нестабильности. Несмотря на это, Жетысу имеет положительную динамику в очных встречах с Атырау, не проигрывая в четырех последних матчах.
Лучший бомбардир Жетысу Нурбол Ануарбеков отметился шестью голами в 18 играх. Команда делает ставку на контратаки и стандартные положения. Однако выездная статистика и общая форма не позволяют считать гостей явными фаворитами. Для успеха им необходимо действовать дисциплинированно в обороне и использовать моменты.
Последние матчи и личные встречи
В последней очной встрече 23 мая 2026 года команды сыграли вничью 0:0. Общий счет последних десяти матчей — 10:8 в пользу Атырау, но Жетысу не проигрывает в четырех последних очных играх. Тем не менее, учитывая турнирную мотивацию и поддержку домашних трибун, Атырау способен прервать неудачную серию и одержать победу.
Статистика личных встреч
Травмированные игроки
Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.
Когда начнется матч Атырау — Жетысу, и где смотреть
Матч: Атырау — Жетысу состоится 01.08.2026 и начнется в 18:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Туркестан Арена».
Стартовые составы на матч Атырау - Жетысу
- 0Егор ХаткевичВР
- 0Ян ТруфановНАП
- 0Франьо ПрцеЗЩ
- 0Егор ХвалькоЗЩ
- 0Куаныш КалмуратовЗЩ
- 0Dias OrynbasarПЗ
- 0Арсен БуранчиевПЗ
- 0Rabiu Riliwan OyndamolaПЗ
- 0Эбенезер ОфориПЗ
- 0Айбар АбдуллаНАП
- 0Djordje MaksimovicНАП
- 0Нурасыл ТохтаровВР
- 0Саят ЖумагалиЗЩ
- 0Берик ШайховЗЩ
- 0Мато СтаничПЗ
- 0Nureit BerdeshПЗ
- 0Асылбек СейткалиевПЗ
- 0Ринат ДжуматовПЗ
- 0Бейбит КереевПЗ
- 0Henrique DevensНАП
- 0Джордже ПантеличНАП
- 0Константин ДорофеевНАП
- 0Степан СикачВР
- 0Асхат БалтабековЗЩ
- 0Диего ЛунаЗЩ
- 0Иован ПайовичЗЩ
- 0Динмухамед КашкенЗЩ
- 0Адам АдахаджиевПЗ
- 0Цотне МосиашвилиПЗ
- 0Адильхан ДобайПЗ
- 0Нурберген НурболПЗ
- 0Нурбол АнуарбековНАП
- 0Страхиня ЙовановичНАП
- 0Данил ПодымскийВР
- 0Artur EgorovВР
- 0Рафкат АсланЗЩ
- 0Рауан ОрынбасарЗЩ
- 0Серикжан МужиковПЗ
- 0Мади ЖакипбаевПЗ
- 0Шохан АбзаловНАП
- 0Шынгыс АнуарбекНАП
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