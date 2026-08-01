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Товарищеские матчи (клубы): Оспиталетто — Леньяго, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Оспиталетто — Леньяго пройдет 01.08.2026.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Оспиталетто — коэффициент 1.93. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
1.93
Ставка
Победа команды Оспиталетто
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Шансы команд на победу

Оспиталетто подходит к матчу после уверенной победы над Падовой (3:1), что может свидетельствовать о хорошей форме команды. В предыдущих встречах результаты были нестабильными: поражения от Новары и Про Верчелли, но разгром Альбинолеффе и ничья с Виртус Вероной. Турнирное положение в товарищеском матче не имеет решающего значения, но букмекеры оценивают шансы хозяев выше (коэффициент 1.93), что отражает их статус фаворита.

В составе Оспиталетто нет явных потерь, и тренерский штаб может рассчитывать на основной состав. Команда показывает вариативность в атаке, что подтверждается тремя забитыми мячами в последней игре. Тактически хозяева, вероятно, будут действовать первым номером, используя поддержку трибун и преимущество своего поля. Ключевым фактором может стать реализация моментов, которая была проблемой в матчах с Новарой и Про Верчелли.

Леньяго имеет длительную паузу между матчами: последняя игра датирована апрелем 2025 года, что может сказаться на игровом тонусе. В тех встречах команда показала смешанные результаты: победа над Асколи, поражение от Пескары, ничьи с Карпи и СПАЛ, а также разгром от Пьянезе. Такая нестабильность и длительный простой делают гостей уязвимыми, особенно в товарищеском матче, где мотивация может быть ниже.

Состав Леньяго не имеет ярко выраженных лидеров, и тренерскому штабу предстоит найти оптимальные сочетания. Команда, вероятно, сделает ставку на оборону и контратаки, но отсутствие игровой практики может привести к ошибкам в защите. Букмекеры дают равные коэффициенты на ничью и победу гостей (3.55), что указывает на их статус аутсайдера. Для успеха Леньяго необходимо быстро адаптироваться к темпу соперника и использовать стандартные положения.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не представлены в доступных данных, поэтому сложно делать выводы на основе истории. Однако, учитывая более свежую форму Оспиталетто и их уверенную победу в последнем матче, а также длительный простой у Леньяго, хозяева выглядят предпочтительнее. Тактически Оспиталетто должен контролировать мяч и создавать моменты, что делает победу хозяев обоснованным выбором.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Оспиталетто — Леньяго, и где смотреть

Матч: Оспиталетто — Леньяго состоится 01.08.2026 и начнется в 18:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч Оспиталетто - Леньяго

Составы еще неизвестны

Оспиталетто - Леньяго – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
1.02
11
26
1.01
18.47
33.05
1.04
10.5
20

Статистика для ставок

8
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Леньяго не проигрывает в 14 последних матчах
Прогноз
Леньяго не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.40
Поставить
Оспиталетто не проигрывает в 6 из 8 последних матчей дома
Прогноз
Оспиталетто не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.63
Поставить
В последних 5 играх Леньяго пропускает в среднем 0.80 гола за игру
Прогноз
Оспиталетто забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.13
Поставить
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