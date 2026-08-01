Товарищеские матчи (клубы): Тренто — Модена, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Тренто — Модена пройдет 01.08.2026 на стадионе «Stadio Briamasco». Хозяева набрали 0 очков в 1 турах сезона, гости — 0 очков в 2 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Модена — коэффициент 2.05. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Тренто в последних матчах показывает нестабильные результаты: в пяти играх лишь одна победа, две ничьи и два поражения. Команда пропускает в большинстве встреч, но при этом регулярно забивает, что указывает на атакующий потенциал. Однако турнирная динамика пока не в пользу хозяев: они набрали 0 очков в одном туре, что создает дополнительное давление.

Ориентировочный состав Тренто не раскрыт, но по доступным данным команда способна создавать моменты у чужих ворот. Тем не менее, оборона выглядит уязвимой, особенно против соперников, которые активно используют фланги. Тренерскому штабу предстоит найти баланс между атакой и защитой, чтобы не допустить ошибок в переходных фазах.

Модена подходит к матчу с более свежей статистикой: в последних пяти играх две победы, одна ничья и два поражения. Команда уверенно разобралась с соперником в одной из встреч (5:0), что говорит о способности реализовывать моменты. Несмотря на два поражения подряд, букмекеры оценивают шансы Модены выше, что подкреплено коэффициентом 2.05.

Состав Модены также не детализирован, но команда демонстрирует вариативность в атаке. Важно, что Модена имеет больше сыгранных туров (2 против 1), что может дать ей дополнительную игровую практику. Ключевым фактором станет умение использовать стандартные положения и быстрые контратаки, особенно против обороны Тренто, которая пропускает в большинстве матчей.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи команд не указаны, но тактический прогноз строится на текущей форме: Модена выглядит предпочтительнее за счет более стабильных результатов и букмекерской оценки. Учитывая уязвимость обороны Тренто, гости имеют хорошие шансы на победу.

Статистика личных встреч Еще не было личных встреч

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Тренто — Модена, и где смотреть

Матч: Тренто — Модена состоится 01.08.2026 и начнется в 18:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Stadio Briamasco».