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Товарищеские матчи (клубы): Тренто — Модена, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Тренто — Модена пройдет 01.08.2026 на стадионе «Stadio Briamasco». Хозяева набрали 0 очков в 1 турах сезона, гости — 0 очков в 2 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Модена — коэффициент 2.05. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
2.05
Ставка
Победа команды Модена
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Шансы команд на победу

Тренто в последних матчах показывает нестабильные результаты: в пяти играх лишь одна победа, две ничьи и два поражения. Команда пропускает в большинстве встреч, но при этом регулярно забивает, что указывает на атакующий потенциал. Однако турнирная динамика пока не в пользу хозяев: они набрали 0 очков в одном туре, что создает дополнительное давление.

Ориентировочный состав Тренто не раскрыт, но по доступным данным команда способна создавать моменты у чужих ворот. Тем не менее, оборона выглядит уязвимой, особенно против соперников, которые активно используют фланги. Тренерскому штабу предстоит найти баланс между атакой и защитой, чтобы не допустить ошибок в переходных фазах.

Модена подходит к матчу с более свежей статистикой: в последних пяти играх две победы, одна ничья и два поражения. Команда уверенно разобралась с соперником в одной из встреч (5:0), что говорит о способности реализовывать моменты. Несмотря на два поражения подряд, букмекеры оценивают шансы Модены выше, что подкреплено коэффициентом 2.05.

Состав Модены также не детализирован, но команда демонстрирует вариативность в атаке. Важно, что Модена имеет больше сыгранных туров (2 против 1), что может дать ей дополнительную игровую практику. Ключевым фактором станет умение использовать стандартные положения и быстрые контратаки, особенно против обороны Тренто, которая пропускает в большинстве матчей.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи команд не указаны, но тактический прогноз строится на текущей форме: Модена выглядит предпочтительнее за счет более стабильных результатов и букмекерской оценки. Учитывая уязвимость обороны Тренто, гости имеют хорошие шансы на победу.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Тренто — Модена, и где смотреть

Матч: Тренто — Модена состоится 01.08.2026 и начнется в 18:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Stadio Briamasco».

Стартовые составы на матч Тренто - Модена

Составы еще неизвестны

Тренто - Модена – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
29
6.5
1.08
41
10
1.01
76
8.25
1.02
22.27
11.23
1.04

Статистика для ставок

9
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Модена проигрывает в 3 последних матчах в гостях в турнире «Товарищеские матчи (клубы)»
Прогноз
Тренто победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
29
Поставить
Тренто не проигрывает в 11 из 13 последних матчей дома
Прогноз
Тренто не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.63
Поставить
В последних 5 играх Модена пропускает в среднем 0.80 гола за игру
Прогноз
Тренто забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
3.80
Поставить
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