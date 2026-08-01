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Товарищеские матчи (клубы): Униан Ламаш — Фейренсе, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Униан Ламаш — Фейренсе пройдет 01.08.2026 на стадионе «Estádio Comendador Henrique Amorim».

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 4.00. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
4.00
Ставка
Ничья
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Шансы команд на победу

Униан Ламаш подходит к матчу с серией из трех поражений в последних пяти играх, но при этом команда демонстрирует надежность в обороне, пропуская в среднем 0.80 гола за игру. В текущем турнире у команды пока нет ни побед, ни поражений, что говорит о неопределенности в форме. Несмотря на скромную результативность (0.60 гола за игру), Униан Ламаш забивает в трех последних матчах, что может стать основой для создания моментов.

В атаке Униан Ламаш полагается на коллективные действия, а тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на плотную оборону и быстрые контратаки. Ориентировочный состав не раскрыт, но команда historically успешно действует против Фейренсе, выиграв три последние очные встречи. Это психологическое преимущество может компенсировать нестабильность результатов и позволить навязать борьбу.

Фейренсе имеет более свежие результаты, включая ничью с Арукой в последнем туре, и в среднем забивает и пропускает по одному голу за игру. Команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей, что указывает на устойчивость. Однако в текущем турнире у Фейренсе лишь одна ничья, и отсутствие побед может отражать сложности с реализацией моментов.

Фейренсе, вероятно, сделает ставку на контроль мяча и позиционные атаки, используя фланги. Несмотря на более высокий коэффициент на победу (1.62), команда не выглядит явно сильнее соперника, особенно учитывая историю личных встреч. Важно избежать потерь в центре поля, чтобы не позволить Униан Ламаш действовать на контратаках.

Последние матчи и личные встречи

В последних очных встречах Униан Ламаш трижды побеждал, включая матч 1999 года, что создает психологическое преимущество. Однако текущая форма команд близка, а оборонительные показатели схожи, что указывает на вероятный закрытый характер игры. Равенство сил и мотивация избежать поражения делают ничью логичным исходом.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Униан Ламаш — Фейренсе, и где смотреть

Матч: Униан Ламаш — Фейренсе состоится 01.08.2026 и начнется в 18:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Estádio Comendador Henrique Amorim».

Стартовые составы на матч Униан Ламаш - Фейренсе

Составы еще неизвестны

Униан Ламаш - Фейренсе – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
12.5
1.2
5.3
16
1.1
6.9
11.4
1.22
5.2

Статистика для ставок

10
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Фейренсе не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
Прогноз
Фейренсе не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.03
Поставить
Униан Ламаш не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
Прогноз
Униан Ламаш не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.12
Поставить
Униан Ламаш – Фейренсе: Униан Ламаш побеждает в 3 последних очных матчах
Прогноз
Униан Ламаш победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
12.50
Поставить
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