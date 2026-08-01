Товарищеские матчи (клубы): Клермон — Гренобль, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Клермон — Гренобль пройдет 01.08.2026 в Andrézieux-Bouthéon на стадионе «L'Envol Stadium». Хозяева набрали 0 очков в 6 турах сезона, гости — 0 очков в 5 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Клермон — коэффициент 2.30. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Клермон подходит к матчу с нестабильными результатами в товарищеских встречах: в последних пяти играх команда одержала две победы, трижды сыграла вничью и потерпела одно поражение. При этом в среднем за матч клуб забивает 1.20 гола и пропускает 0.60, что указывает на достаточно надежную оборону. Несмотря на неудачу в прошлой игре против Монпелье (0:1), хозяева сохраняют положительную динамику в атаке, забив шесть голов за пять матчей. Букмекеры оценивают победу Клермон коэффициентом 2.30, что отражает их статус умеренного фаворита встречи.

В составе Клермон выделяются игроки, способные создавать моменты у чужих ворот, однако точные имена и тактические схемы не раскрываются в доступных данных. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на компактную игру в обороне и быстрые переходы в атаку, учитывая, что команда пропускает в трех последних матчах. Домашняя поддержка и историческая тенденция не проигрывать в 11 из 13 последних домашних встреч против Гренобля добавляют уверенности. Ключевым фактором может стать реализация моментов, так как в среднем за игру создается достаточно возможностей для взятия ворот.

Гренобль в последних пяти матчах демонстрирует схожую с хозяевами результативность: шесть забитых голов, но при этом шесть пропущенных, что в среднем составляет 1.20 гола за игру как в атаке, так и в обороне. Команда одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела два поражения в текущем турнире. В прошлой игре против Труа гости потерпели разгромное поражение 0:3, что может сказаться на психологическом состоянии. Букмекерский коэффициент на победу Гренобля составляет 2.65, что делает их аутсайдером встречи, но с определенными шансами на успех.

Состав Гренобля не раскрыт в доступных данных, однако можно предположить, что команда будет действовать от обороны, делая ставку на контратаки. Учитывая, что гости пропускают в трех последних матчах, им важно будет улучшить игру в защите. В то же время, в активе Гренобля есть крупная победа над Вильфраншем (5:2), что свидетельствует о потенциале в атаке. Однако нестабильность в обороне может стать решающим фактором, особенно против команды, которая исторически успешно играет против них дома. Греноблю предстоит проявить характер, чтобы переломить негативную тенденцию в очных встречах.

Последние матчи и личные встречи

В последних десяти очных встречах Гренобль имеет преимущество по забитым мячам (13:10), однако Клермон не проигрывает в трех последних матчах против этого соперника и в 11 из 13 домашних встреч. Учитывая текущую форму и букмекерскую оценку, победа Клермон выглядит обоснованным выбором.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Клермон — Гренобль, и где смотреть

Матч: Клермон — Гренобль состоится 01.08.2026 и начнется в 18:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «L'Envol Stadium».