Товарищеские матчи (клубы): Сан-Жуан-де-Вер — , шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Сан-Жуан-де-Вер — пройдет 01.08.2026.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 3.70. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Сан-Жуан-де-Вер подходит к матчу после серии из пяти игр, в которых команда не одержала ни одной победы, но и не проиграла в последней встрече, сыграв вничью с Тонделой. В предыдущих матчах команда чаще завершала игры с нулевой результативностью, что указывает на сложности в атаке, но и на определенную устойчивость в обороне. Турнирное положение не раскрыто, однако букмекерская оценка (коэффициент 1.65) предполагает, что команда считается более вероятным победителем, хотя это не гарантирует успеха.

В составе Сан-Жуан-де-Вер нет явно выраженных лидеров, способных решить исход матча в одиночку, что подтверждается отсутствием голов в большинстве последних игр. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на плотную игру в центре поля и быстрые контратаки, но реализация моментов остается ключевой проблемой. Ориентировочный состав не указан, поэтому сложно выделить конкретных исполнителей, но общая тенденция к низкой результативности может сохраниться и в этом матче.

Команда соперника, название которой не указано, в последних пяти матчах демонстрирует смешанные результаты: две победы, одна ничья и два поражения. При этом в последней игре была зафиксирована ничья с Мортагуа, что говорит о способности держать оборону, но и о нестабильности в атаке. Букмекерский коэффициент 4.80 указывает на то, что команда считается аутсайдером, однако это не исключает возможности добиться положительного результата за счет организованной игры.

В составе соперника нет ярко выраженных звезд, но команда способна навязывать борьбу и использовать стандартные положения. Тренерский штаб, вероятно, выберет оборонительную тактику с расчетом на контратаки, что может создать проблемы для Сан-Жуан-де-Вер. Ориентировочный состав не раскрыт, но учитывая невысокий коэффициент, команда будет стремиться сыграть на результат, что часто приводит к закрытому футболу и минимальному количеству голов.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не указаны, поэтому сложно оценить исторический баланс. Однако, учитывая низкую результативность обеих команд в последних матчах и букмекерскую оценку ничьей с коэффициентом 3.70, можно предположить, что матч будет напряженным и с небольшим количеством голов. Вероятность ничейного исхода выглядит обоснованной, так как обе команды испытывают проблемы в атаке и больше сосредоточены на обороне.

Статистика личных встреч Еще не было личных встреч

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Сан-Жуан-де-Вер — , и где смотреть

Матч: Сан-Жуан-де-Вер — состоится 01.08.2026 и начнется в 18:00 по московскому времени.