Товарищеские матчи (клубы): Левен — Лилль, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Левен — Лилль пройдет 01.08.2026 на стадионе «Ден Дреф». Хозяева набрали 0 очков в 6 турах сезона, гости — 0 очков в 2 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 3.95. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Левен подходит к матчу с нестабильными результатами в последних играх: разгромная победа над Ломмелом чередуется с крупным поражением от Брюгге II и ничьей с Олимпиакосом. В турнирной таблице команда пока не набрала очков в шести турах, что указывает на сложности в достижении стабильности. Тем не менее, в товарищеских матчах команда демонстрирует высокую результативность, что может стать основой для конкурентной борьбы.

В составе Левена нет явных лидеров, способных решить исход встречи в одиночку, но командная игра и поддержка домашних трибун могут сыграть важную роль. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на плотную оборону и быстрые контратаки, чтобы нейтрализовать атакующий потенциал соперника. Учитывая, что соперник считается более сильным по букмекерским котировкам, хозяевам важно сохранить концентрацию на протяжении всех 90 минут.

Лилль, несмотря на статус более сильной команды по коэффициентам, в последних матчах также не отличается стабильностью: победа над Ла-Лувьером чередуется с поражениями от Юниона и Осера. В двух турах чемпионата команда не набрала очков, что говорит о возможных проблемах в реализации моментов. Однако в активе есть уверенная победа над Монако, что подчеркивает способность обыгрывать сильных соперников.

В составе Лилля выделяются несколько ключевых игроков, способных создать момент из ничего, но их эффективность будет зависеть от поддержки полузащиты. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на контроль мяча и позиционные атаки, используя фланги. Однако отсутствие нескольких игроков из-за травм может сказаться на глубине состава, что дает Левену дополнительные шансы в борьбе за ничейный результат.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не имеют ярко выраженного фаворита, что подтверждает плотный характер противостояния. Тактический прогноз строится на том, что обе команды будут действовать осторожно, опасаясь ошибок в обороне. Учитывая нестабильность формы и высокую цену ошибки, наиболее вероятным исходом выглядит ничья.

Статистика личных встреч Еще не было личных встреч

Травмированные игроки

У команды Лилль в списке травмированных Усман Туре, Марк-Орель Кейяр и Хамза Игаман.

Когда начнется матч Левен — Лилль, и где смотреть

Матч: Левен — Лилль состоится 01.08.2026 и начнется в 18:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Ден Дреф».