Товарищеские матчи (клубы): Гамбург — Эвертон, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Гамбург — Эвертон пройдет 01.08.2026 в Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион». Хозяева набрали 0 очков в 2 турах сезона, гости — 0 очков в 3 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Гамбург — коэффициент 2.50. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Гамбург подходит к матчу после серии из трех побед в последних пяти играх, включая уверенную победу над Хайденхаймом со счетом 3:1. Несмотря на нулевые очки в двух турах сезона, команда демонстрирует атакующий потенциал, забивая в большинстве встреч. Букмекерская оценка в 2.50 отражает шансы хозяев, которые будут стремиться использовать поддержку трибун на Фолькспаркштадионе.

В составе Гамбурга выделяются игроки, способные создавать моменты, однако тренерскому штабу предстоит компенсировать отсутствие Фернандо Дикеса и Александера Рессинг-Лелесиита. Ориентировочный состав, вероятно, будет строиться вокруг быстрых флангов и агрессивного прессинга. Тактическая гибкость позволит хозяевам адаптироваться к сопернику, что повышает их шансы на положительный исход.

Эвертон переживает непростой период: в последних пяти матчах лишь одна победа и три поражения, включая неудачу от Сток Сити. Нулевые очки в трех турах сезона указывают на проблемы с реализацией моментов. Коэффициент 2.60 на гостей отражает их статус, но текущая форма вызывает вопросы. Команде предстоит улучшить игру в атаке, чтобы рассчитывать на успех в Гамбурге.

В составе Эвертона отсутствует Джерред Брэнтуэйт, что ослабляет оборонительную линию. Ориентировочный состав, вероятно, будет делать ставку на контратаки и стандартные положения. Однако без стабильности в обороне гостям будет сложно сдержать давление хозяев. Тактическая дисциплина станет ключевым фактором, но на данный момент преимущество на стороне Гамбурга.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи команд не имеют ярко выраженного фаворита, но тактический рисунок матча, вероятно, будет определяться борьбой в центре поля. Учитывая нестабильную форму Эвертона и потери в составе, Гамбург выглядит предпочтительнее, что подтверждается коэффициентом 2.50.

Статистика личных встреч Еще не было личных встреч

Травмированные игроки

У команды Гамбург в списке травмированных Фернандо Дикес и Александер Рессинг-Лелесиит.

У команды Эвертон в списке травмированных Джерред Брэнтуэйт.

Когда начнется матч Гамбург — Эвертон, и где смотреть

Матч: Гамбург — Эвертон состоится 01.08.2026 и начнется в 18:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Фолькспаркштадион».