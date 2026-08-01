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Товарищеские матчи (клубы): Гамбург — Эвертон, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Гамбург — Эвертон пройдет 01.08.2026 в Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион». Хозяева набрали 0 очков в 2 турах сезона, гости — 0 очков в 3 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Гамбург — коэффициент 2.50. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
2.50
Ставка
Победа команды Гамбург
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Шансы команд на победу

Гамбург подходит к матчу после серии из трех побед в последних пяти играх, включая уверенную победу над Хайденхаймом со счетом 3:1. Несмотря на нулевые очки в двух турах сезона, команда демонстрирует атакующий потенциал, забивая в большинстве встреч. Букмекерская оценка в 2.50 отражает шансы хозяев, которые будут стремиться использовать поддержку трибун на Фолькспаркштадионе.

В составе Гамбурга выделяются игроки, способные создавать моменты, однако тренерскому штабу предстоит компенсировать отсутствие Фернандо Дикеса и Александера Рессинг-Лелесиита. Ориентировочный состав, вероятно, будет строиться вокруг быстрых флангов и агрессивного прессинга. Тактическая гибкость позволит хозяевам адаптироваться к сопернику, что повышает их шансы на положительный исход.

Эвертон переживает непростой период: в последних пяти матчах лишь одна победа и три поражения, включая неудачу от Сток Сити. Нулевые очки в трех турах сезона указывают на проблемы с реализацией моментов. Коэффициент 2.60 на гостей отражает их статус, но текущая форма вызывает вопросы. Команде предстоит улучшить игру в атаке, чтобы рассчитывать на успех в Гамбурге.

В составе Эвертона отсутствует Джерред Брэнтуэйт, что ослабляет оборонительную линию. Ориентировочный состав, вероятно, будет делать ставку на контратаки и стандартные положения. Однако без стабильности в обороне гостям будет сложно сдержать давление хозяев. Тактическая дисциплина станет ключевым фактором, но на данный момент преимущество на стороне Гамбурга.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи команд не имеют ярко выраженного фаворита, но тактический рисунок матча, вероятно, будет определяться борьбой в центре поля. Учитывая нестабильную форму Эвертона и потери в составе, Гамбург выглядит предпочтительнее, что подтверждается коэффициентом 2.50.

Травмированные игроки

У команды Гамбург в списке травмированных Фернандо Дикес и Александер Рессинг-Лелесиит.

У команды Эвертон в списке травмированных Джерред Брэнтуэйт.

Когда начнется матч Гамбург — Эвертон, и где смотреть

Матч: Гамбург — Эвертон состоится 01.08.2026 и начнется в 18:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Фолькспаркштадион».

Стартовые составы на матч Гамбург - Эвертон

Гамбург
Не принимают участие
  • 0
    Флаг
    Фернандо Дикес
    ВР
  • 38
    Флаг
    Александер Рессинг-Лелесиит
    НАП
Эвертон
Не принимают участие
  • 32
    Флаг
    Джерред Брэнтуэйт
    ЗЩ

Гамбург - Эвертон – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
13
1.1
11
17
1.04
13
14.5
1.08
9.75
14.24
1.09
11.31

Статистика для ставок

6
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В последних 5 играх Эвертон пропускает в среднем 1.00 гола за игру
Прогноз
Гамбург забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.75
Поставить
В последних 5 играх Эвертон забивает в среднем 1.00 гола за игру
Прогноз
Эвертон забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.22
Поставить
В последних 5 играх Гамбург пропускает в среднем 1.60 гола за игру
Прогноз
Эвертон забьет больше одного гола
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.45
Поставить
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