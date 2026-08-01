Товарищеские матчи (клубы): Олдхэм — Шеффилд Уэнсдей, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Олдхэм — Шеффилд Уэнсдей пройдет 01.08.2026 на стадионе «Баундри Парк». Хозяева набрали 0 очков в 3 турах сезона, гости — 0 очков в 2 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 3.80. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Олдхэм подходит к матчу после серии неудачных результатов: в последних трех играх команда потерпела поражения, пропустив в общей сложности семь мячей. В турнирной таблице хозяева пока не набрали очков, что отражает сложности в обороне и реализации моментов. Тем не менее, в предсезонных матчах команда демонстрировала способность создавать опасные моменты, особенно в играх против соперников из нижней части таблицы.

В составе Олдхэма выделяются игроки, способные обострить игру в атаке, однако тренерскому штабу предстоит решить проблему пропущенных голов. Ориентировочный состав, вероятно, будет строиться вокруг опытных полузащитников, которые могут контролировать темп. Ключевым фактором станет умение хозяев действовать компактно в обороне и использовать стандартные положения, где у команды есть определенное преимущество.

Шеффилд Уэнсдей также не может похвастаться стабильными результатами: в последних двух матчах команда не одержала побед, сыграв вничью и проиграв. В турнирной таблице гости, как и хозяева, не имеют набранных очков, что указывает на равные стартовые условия. Однако в предсезонных встречах команда показывала уверенную игру в обороне, что может стать основой для успешного выступления.

В составе Шеффилд Уэнсдей есть исполнители, способные решить эпизод в одиночку, особенно на флангах. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на быстрые контратаки и стандарты. Ориентировочный состав включает опытных защитников, которые могут нейтрализовать атакующие действия соперника. Важным аспектом станет умение гостей сохранять концентрацию на протяжении всего матча, что позволит им избежать ошибок в обороне.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи команд носят упорный характер, где часто решает один гол. Учитывая равные турнирные показатели и нестабильную форму обеих сторон, матч обещает быть закрытым. Вероятность ничейного исхода высока, что подтверждается коэффициентом 3.80, отражающим баланс сил.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Олдхэм — Шеффилд Уэнсдей, и где смотреть

Матч: Олдхэм — Шеффилд Уэнсдей состоится 01.08.2026 и начнется в 18:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Баундри Парк».