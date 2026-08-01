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Вторая лига Б: Спартак Тамбов — СКА-Хабаровск-2, шансы команд на победу в матче

Матч Второй лиги Б: Спартак Тамбов — СКА-Хабаровск-2 пройдет 01.08.2026. Хозяева набрали 43 очка в 16 турах сезона, гости — 20 очков в 16 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Спартак Тамбов — коэффициент 1.23. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
1.23
Ставка
Победа команды Спартак Тамбов
Бонус
Специальный бонус 8 000 ₽
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Возможный выигрыш при повторении прогноза - 9 840 ₽
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Шансы команд на победу

Спартак Тамбов уверенно лидирует в турнирной таблице, набрав 43 очка в 16 турах. Команда одержала 14 побед при одной ничьей и одном поражении, что подтверждает стабильность результатов. В последних пяти матчах хозяева забили семь голов и пропустили четыре, демонстрируя сбалансированную игру. Кроме того, Спартак Тамбов не проигрывает в 15 из 17 последних встреч, что говорит о высоком уровне готовности.

В атаке ключевым игроком является Дмитрий Купцов, забивший восемь голов в текущем сезоне. Ориентировочный состав позволяет рассчитывать на привычную структуру игры с акцентом на контроль мяча и быстрые переходы. Тренерский штаб может варьировать тактику, но при таком турнирном положении команда будет стремиться сохранить лидерство и добиться очередной победы.

СКА-Хабаровск-2 занимает девятое место с 20 очками после 16 туров, имея шесть побед, две ничьи и восемь поражений. Команда пропускает в восьми последних матчах, что указывает на проблемы в обороне. В последних пяти играх гости забили восемь голов и пропустили столько же, что говорит о нестабильности. Однако их атакующий потенциал позволяет создавать моменты, но реализация оставляет желать лучшего.

Лучший бомбардир Степан Бурдаков также отметился восемью голами, что делает его главной угрозой для обороны хозяев. Ориентировочный состав предполагает активные действия на флангах и подключения полузащитников. Тем не менее, учитывая слабую игру в защите, гостям будет сложно противостоять давлению лидера, особенно на выезде.

Последние матчи и личные встречи

В очных встречах Спартак Тамбов одержал три победы подряд, включая последний матч 11 апреля 2026 года со счетом 2:0. Хозяева не пропускают в четырех последних очных играх, что подчеркивает их уверенность. Учитывая турнирное положение и статистику, Спартак Тамбов выглядит явным фаворитом и должен подтвердить статус победой.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Спартак Тамбов — СКА-Хабаровск-2, и где смотреть

Матч: Спартак Тамбов — СКА-Хабаровск-2 состоится 01.08.2026 и начнется в 18:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч Спартак Тамбов - СКА-Хабаровск-2

Спартак Тамбов
Основной состав
  • 71
    Флаг
    Андрей Бондарь
    ВР
  • 81
    Флаг
    Михаил Осинов
    ЗЩ
  • 5
    Флаг
    Мурад Омаров
    ЗЩ
  • 29
    Флаг
    Вячеслав Фролов
    ЗЩ
  • 78
    Флаг
    Иван Бзикадзе
    ПЗ
  • 98
    Флаг
    Роман Петров
    ПЗ
  • 21
    Флаг
    Айрат Хабибулин
    ПЗ
  • 11
    Флаг
    Максим Сергеев
    ПЗ
  • 49
    Флаг
    Александр Миронов
    ПЗ
  • 18
    Флаг
    Даниил Гурченко
    ПЗ
  • 10
    Флаг
    Андрей Малолетов
    НАП
Запасные
  • 99
    Флаг
    Александр Шмаров
    ЗЩ
  • 88
    Флаг
    Иван Ставцев
    ЗЩ
  • 7
    Флаг
    Кирилл Житлов
    ЗЩ
  • 33
    Флаг
    Андрей Боковой
    ПЗ
  • 17
    Флаг
    Егор Глухов
    ПЗ
СКА-Хабаровск-2
Основной состав
  • 65
    Флаг
    Андрей Бойко
    ВР
  • 69
    Флаг
    Валентин Мокров
    ЗЩ
  • 67
    Флаг
    Николай Кураленя
    ЗЩ
  • 42
    Флаг
    Василий Пилюгин
    ЗЩ
  • 75
    Флаг
    Игнат Пустовой
    ЗЩ
  • 22
    Флаг
    Андрей Путилов
    ПЗ
  • 40
    Флаг
    Роман Прищепов
    ПЗ
  • 23
    Флаг
    Степан Бурдаков
    ПЗ
  • 87
    Флаг
    Артур Копылов
    ПЗ
  • 96
    Флаг
    Александр Максименко
    ПЗ
  • 86
    Флаг
    Кирилл Мордасов
    ПЗ
Запасные
  • 66
    Флаг
    Давид Бекоев
    ПЗ
  • 97
    Флаг
    Владислав Зых
    ПЗ
  • 73
    Флаг
    Овик Галаян
    НАП
  • 79
    Флаг
    Тамерлан Шачев
    ПЗ

Спартак Тамбов - СКА-Хабаровск-2 – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
1.06
8.5
92
1.25
5.9
7.7
1.25
5.4
8.6
1.04
9.6
25

Статистика для ставок

10
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Спартак Тамбов не проигрывает в 15 из 17 последних матчей
Прогноз
Спартак Тамбов не проиграет
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Коэффициент
1.03
Поставить
Спартак Тамбов – СКА-Хабаровск-2: Спартак Тамбов побеждает в 3 последних очных матчах
Прогноз
Спартак Тамбов победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.06
Поставить
Спартак Тамбов – СКА-Хабаровск-2: Спартак Тамбов забивает в 3 последних матчах против этого соперника
Прогноз
Спартак Тамбов забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.05
Поставить
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