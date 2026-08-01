Товарищеские матчи (клубы): Риу Аве — Тондела, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Риу Аве — Тондела пройдет 01.08.2026 на стадионе «Эштадиу душ Аркуш». Хозяева набрали 0 очков в 3 турах сезона, гости — 0 очков в 6 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Риу Аве — коэффициент 1.93. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Риу Аве подходит к матчу после серии из трех игр без поражений, включая победы над Портимоненсе и Арукой. В последнем туре команда сыграла вничью с Ноттингем Форест, что указывает на стабильность в обороне. Несмотря на отсутствие очков в официальных турах, товарищеские матчи показывают, что команда способна создавать моменты и сохранять концентрацию на протяжении всей игры.

В атаке Риу Аве опирается на сыгранность состава, который в последних матчах демонстрировал высокую реализацию. Тренерский штаб может использовать ротацию, но ключевые исполнители, вероятно, выйдут с первых минут. Тактически команда предпочитает контроль мяча и быстрые переходы, что может стать проблемой для соперника, если удастся навязать свой темп.

Тондела в последних матчах показывает нестабильные результаты: одна победа, два поражения и две ничьи. В товарищеских играх команда пропускала в каждом матче, что говорит о проблемах в обороне. Однако в атаке есть забитые мячи, что позволяет рассчитывать на голы в предстоящей встрече, но для победы потребуется улучшить игру без мяча.

Состав Тонделы, судя по последним матчам, находится в стадии формирования, тренерский штаб активно экспериментирует. Команда старается действовать через фланги, но не всегда успевает возвращаться в оборону. Если удастся наладить взаимодействие между линиями, гости могут создать проблемы, однако на данный момент их игра выглядит менее сбалансированной, чем у соперника.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не имеют ярко выраженного преимущества, но в товарищеских матчах Риу Аве выглядит увереннее за счет более стабильной формы. Тактически хозяева могут использовать высокий прессинг и быстрые атаки, что должно принести им победу.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Риу Аве — Тондела, и где смотреть

Матч: Риу Аве — Тондела состоится 01.08.2026 и начнется в 17:30 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Эштадиу душ Аркуш».