Высшая лига Шотландия: Фалкирк — Сент-Миррен, шансы команд на победу в матче

Матч высшей лиги Шотландии: Фалкирк — Сент-Миррен пройдет 01.08.2026 на стадионе «Falkirk Community Stadium».

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Фалкирк — коэффициент 1.98. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Фалкирк подходит к матчу с серией из трех побед в последних пяти играх, включая разгром Странраера (3:0) и уверенную победу над Генком (1:0). Команда демонстрирует стабильность в атаке, забивая в четырех из пяти последних встреч, и лишь одно поражение от Эйр Юнайтед (0:1) немного смазывает картину. Турнирная мотивация высока: домашний матч в чемпионате Шотландии, где важно набирать очки с первых туров.

В ориентировочном составе Фалкирк выделяются игроки, способные решить эпизод: быстрые фланги и нападающие, которые активно участвуют в прессинге. Тренерский штаб, судя по последним матчам, делает ставку на контроль мяча и быстрые переходы в атаку. Домашние стены и поддержка трибун на Falkirk Community Stadium добавляют уверенности, что позволяет рассчитывать на агрессивный старт и создание моментов у ворот соперника.

Сент-Миррен в последних пяти матчах одержал три победы, но потерпел неожиданное поражение от Данфермлина (0:1) и сыграл вничью с Ист Килбрайдом (4:4). Команда много забивает, особенно в домашних играх, но пропускает в трех из пяти встреч, что указывает на проблемы в обороне. Гостям предстоит непростой выезд, где важно сыграть надежно сзади и использовать моменты у чужих ворот.

В составе Сент-Миррен есть исполнители, способные создать опасность у ворот соперника, особенно в быстрых атаках. Однако ориентировочный состав может претерпеть изменения из-за усталости после плотного графика. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на компактную оборону и контратаки, но против хорошо организованного Фалкирк это может не сработать. Гости уступают хозяевам в стабильности, что снижает их шансы на положительный результат.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами носят упорный характер, но Фалкирк имеет преимущество за счет более сбалансированной игры и домашней поддержки. Тактический прогноз: хозяева будут контролировать центр поля и создавать моменты через фланги, что должно принести им победу.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Фалкирк — Сент-Миррен, и где смотреть

Матч: Фалкирк — Сент-Миррен состоится 01.08.2026 и начнется в 17:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Falkirk Community Stadium».