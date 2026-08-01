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Высшая лига Шотландия: Фалкирк — Сент-Миррен, шансы команд на победу в матче

Матч высшей лиги Шотландии: Фалкирк — Сент-Миррен пройдет 01.08.2026 на стадионе «Falkirk Community Stadium».

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Фалкирк — коэффициент 1.98. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
1.98
Ставка
Победа команды Фалкирк
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Шансы команд на победу

Фалкирк подходит к матчу с серией из трех побед в последних пяти играх, включая разгром Странраера (3:0) и уверенную победу над Генком (1:0). Команда демонстрирует стабильность в атаке, забивая в четырех из пяти последних встреч, и лишь одно поражение от Эйр Юнайтед (0:1) немного смазывает картину. Турнирная мотивация высока: домашний матч в чемпионате Шотландии, где важно набирать очки с первых туров.

В ориентировочном составе Фалкирк выделяются игроки, способные решить эпизод: быстрые фланги и нападающие, которые активно участвуют в прессинге. Тренерский штаб, судя по последним матчам, делает ставку на контроль мяча и быстрые переходы в атаку. Домашние стены и поддержка трибун на Falkirk Community Stadium добавляют уверенности, что позволяет рассчитывать на агрессивный старт и создание моментов у ворот соперника.

Сент-Миррен в последних пяти матчах одержал три победы, но потерпел неожиданное поражение от Данфермлина (0:1) и сыграл вничью с Ист Килбрайдом (4:4). Команда много забивает, особенно в домашних играх, но пропускает в трех из пяти встреч, что указывает на проблемы в обороне. Гостям предстоит непростой выезд, где важно сыграть надежно сзади и использовать моменты у чужих ворот.

В составе Сент-Миррен есть исполнители, способные создать опасность у ворот соперника, особенно в быстрых атаках. Однако ориентировочный состав может претерпеть изменения из-за усталости после плотного графика. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на компактную оборону и контратаки, но против хорошо организованного Фалкирк это может не сработать. Гости уступают хозяевам в стабильности, что снижает их шансы на положительный результат.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами носят упорный характер, но Фалкирк имеет преимущество за счет более сбалансированной игры и домашней поддержки. Тактический прогноз: хозяева будут контролировать центр поля и создавать моменты через фланги, что должно принести им победу.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Фалкирк — Сент-Миррен, и где смотреть

Матч: Фалкирк — Сент-Миррен состоится 01.08.2026 и начнется в 17:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Falkirk Community Stadium».

Стартовые составы на матч Фалкирк - Сент-Миррен

Фалкирк
Основной состав
  • 19
    Флаг
    Скотт Бэйн
    ВР
  • 17
    Флаг
    Скотт Тэнсер
    ЗЩ
  • 5
    Флаг
    Лиэм Хендерсон
    ЗЩ
  • 22
    Флаг
    Райан Стрейн
    ЗЩ
  • 21
    Флаг
    Денис Мельник
    ПЗ
  • 10
    Флаг
    Крэйг Сиббальд
    ПЗ
  • 4
    Флаг
    Джек Макмиллан
    ЗЩ
  • 14
    Флаг
    Finn Yeats
    ПЗ
  • 12
    Флаг
    Ethan James Laidlaw
    НАП
  • 18
    Флаг
    Джо Гарднер
    НАП
  • 9
    Флаг
    Росс Макивер
    НАП
Запасные
  • 1
    Флаг
    Nicky Hogarth
    ВР
  • 3
    Флаг
    Леон Маккэнн
    ЗЩ
  • 6
    Флаг
    Колл Доналдсон
    ЗЩ
  • 15
    Флаг
    Льюис Нилсон
    ЗЩ
  • 20
    Флаг
    Коннор Аллан
    ЗЩ
  • 23
    Флаг
    Итан Росс
    НАП
  • 7
    Флаг
    Бен Паркинсон
    НАП
  • 11
    Флаг
    Paul McGovern
    НАП
  • 47
    Флаг
    Эйдан Доэрти
    НАП
Сент-Миррен
Основной состав
  • 1
    Флаг
    Джейкоб Чепмен
    ВР
  • 53
    Флаг
    Henry Boyd Fieldson
    ЗЩ
  • 13
    Флаг
    Александрос Гогич
    ЗЩ
  • 22
    Флаг
    Маркус Фрейзер
    ЗЩ
  • 2
    Флаг
    Джейден Ричардсон
    ЗЩ
  • 48
    Флаг
    Пол Нсио
    ПЗ
  • 8
    Флаг
    Ryan George Carr
    ПЗ
  • 23
    Флаг
    Кристофер Мохри
    ПЗ
  • 88
    Флаг
    Киллиан Филлипс
    ПЗ
  • 10
    Флаг
    Samuel Ramos Linares
    ПЗ
  • 9
    Флаг
    Эсеоса Сьюл
    НАП
Запасные
  • 27
    Флаг
    Петер Урмински
    ВР
  • 5
    Флаг
    Ричард Кинг
    ЗЩ
  • 37
    Флаг
    Carrick McEvoy
    ПЗ
  • 4
    Флаг
    Лиэм Доннелли
    ПЗ
  • 30
    Флаг
    Fraser Cameron Taylor
    ПЗ
  • 7
    Флаг
    Roland Idowu
    ПЗ
  • 16
    Флаг
    Люк Томас
    ПЗ
  • 32
    Флаг
    Luke Douglas
    НАП
  • 20
    Флаг
    Джейк Янг
    НАП

Фалкирк - Сент-Миррен – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
22
4.8
1.24
40
4.75
1.16
100
40
1.16
40
4.8
1.18

Статистика для ставок

10
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Фалкирк – Сент-Миррен: Сент-Миррен не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против этого соперника в гостях в турнире «Премьершип»
Прогноз
Сент-Миррен не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.10
Поставить
Фалкирк проигрывает в 3 последних матчах в турнире «Премьершип»
Прогноз
Сент-Миррен победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.18
Поставить
Сент-Миррен побеждает в 3 последних матчах в гостях в турнире «Премьершип»
Прогноз
Сент-Миррен победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.18
Поставить
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