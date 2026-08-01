Высшая лига Шотландия: Фалкирк — Сент-Миррен, шансы команд на победу в матче

Матч высшей лиги Шотландии: Фалкирк — Сент-Миррен пройдет 01.08.2026 на стадионе «Falkirk Community Stadium».
Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Фалкирк — коэффициент 1.98. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.
Шансы команд на победу
Фалкирк подходит к матчу с серией из трех побед в последних пяти играх, включая разгром Странраера (3:0) и уверенную победу над Генком (1:0). Команда демонстрирует стабильность в атаке, забивая в четырех из пяти последних встреч, и лишь одно поражение от Эйр Юнайтед (0:1) немного смазывает картину. Турнирная мотивация высока: домашний матч в чемпионате Шотландии, где важно набирать очки с первых туров.
В ориентировочном составе Фалкирк выделяются игроки, способные решить эпизод: быстрые фланги и нападающие, которые активно участвуют в прессинге. Тренерский штаб, судя по последним матчам, делает ставку на контроль мяча и быстрые переходы в атаку. Домашние стены и поддержка трибун на Falkirk Community Stadium добавляют уверенности, что позволяет рассчитывать на агрессивный старт и создание моментов у ворот соперника.
Сент-Миррен в последних пяти матчах одержал три победы, но потерпел неожиданное поражение от Данфермлина (0:1) и сыграл вничью с Ист Килбрайдом (4:4). Команда много забивает, особенно в домашних играх, но пропускает в трех из пяти встреч, что указывает на проблемы в обороне. Гостям предстоит непростой выезд, где важно сыграть надежно сзади и использовать моменты у чужих ворот.
В составе Сент-Миррен есть исполнители, способные создать опасность у ворот соперника, особенно в быстрых атаках. Однако ориентировочный состав может претерпеть изменения из-за усталости после плотного графика. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на компактную оборону и контратаки, но против хорошо организованного Фалкирк это может не сработать. Гости уступают хозяевам в стабильности, что снижает их шансы на положительный результат.
Последние матчи и личные встречи
Очные встречи между командами носят упорный характер, но Фалкирк имеет преимущество за счет более сбалансированной игры и домашней поддержки. Тактический прогноз: хозяева будут контролировать центр поля и создавать моменты через фланги, что должно принести им победу.
Статистика личных встреч
Травмированные игроки
Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.
Когда начнется матч Фалкирк — Сент-Миррен, и где смотреть
Матч: Фалкирк — Сент-Миррен состоится 01.08.2026 и начнется в 17:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Falkirk Community Stadium».
Стартовые составы на матч Фалкирк - Сент-Миррен
- 19Скотт БэйнВР
- 17Скотт ТэнсерЗЩ
- 5Лиэм ХендерсонЗЩ
- 22Райан СтрейнЗЩ
- 21Денис МельникПЗ
- 10Крэйг СиббальдПЗ
- 4Джек МакмилланЗЩ
- 14Finn YeatsПЗ
- 12Ethan James LaidlawНАП
- 18Джо ГарднерНАП
- 9Росс МакиверНАП
- 1Nicky HogarthВР
- 3Леон МаккэннЗЩ
- 6Колл ДоналдсонЗЩ
- 15Льюис НилсонЗЩ
- 20Коннор АлланЗЩ
- 23Итан РоссНАП
- 7Бен ПаркинсонНАП
- 11Paul McGovernНАП
- 47Эйдан ДоэртиНАП
- 1Джейкоб ЧепменВР
- 53Henry Boyd FieldsonЗЩ
- 13Александрос ГогичЗЩ
- 22Маркус ФрейзерЗЩ
- 2Джейден РичардсонЗЩ
- 48Пол НсиоПЗ
- 8Ryan George CarrПЗ
- 23Кристофер МохриПЗ
- 88Киллиан ФиллипсПЗ
- 10Samuel Ramos LinaresПЗ
- 9Эсеоса СьюлНАП
- 27Петер УрминскиВР
- 5Ричард КингЗЩ
- 37Carrick McEvoyПЗ
- 4Лиэм ДоннеллиПЗ
- 30Fraser Cameron TaylorПЗ
- 7Roland IdowuПЗ
- 16Люк ТомасПЗ
- 32Luke DouglasНАП
- 20Джейк ЯнгНАП
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