Высшая лига Казахстан: Кызыл-Жар — Актобе, шансы команд на победу в матче

Матч высшей лиги Казахстана: Кызыл-Жар — Актобе пройдет 01.08.2026 на стадионе «Карасай». Хозяева набрали 19 очков в 19 турах сезона, гости — 31 очко в 19 турах.
Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Актобе — коэффициент 2.15. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.
Шансы команд на победу
Кызыл-Жар набрал 19 очков в 19 турах и занимает место в нижней части таблицы. В последних пяти матчах команда одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела два поражения, что указывает на нестабильность результатов. Домашняя встреча с более успешным соперником потребует максимальной концентрации, особенно в обороне, где команда пропускала в четырех из пяти последних игр.
В составе Кызыл-Жара выделяется Олжас Керимжанов, который пока не отметился голами в сезоне, что отражает общие проблемы с реализацией моментов. Тренерскому штабу предстоит найти способы усилить атакующие действия, но при этом важно сохранить баланс между обороной и поддержкой атаки. Ориентировочный состав, вероятно, будет строиться вокруг опытных игроков, способных выдержать темп матча.
Актобе набрал 31 очко в 19 турах и находится в верхней части турнирной таблицы, что подтверждает их статус одного из лидеров чемпионата. В последних пяти матчах команда одержала три победы и потерпела два поражения, демонстрируя атакующую мощь: в этих играх было забито 10 голов. Однако пропущенные мячи (8) указывают на уязвимость в обороне, что может стать фактором в предстоящей встрече.
Лучший бомбардир Актобе Нани, несмотря на нулевой показатель голов, является ключевой фигурой в атаке, создавая моменты для партнеров. Команда обладает сбалансированным составом, способным контролировать игру и быстро переходить из обороны в атаку. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на высокий прессинг и использование флангов, чтобы вскрыть оборону соперника.
Последние матчи и личные встречи
Очные встречи команд носят упорный характер, но в текущем сезоне Актобе выглядит предпочтительнее за счет более высокого турнирного положения и результативности. Учитывая разницу в классе и мотивацию гостей бороться за высокие места, победа Актобе с коэффициентом 2.15 выглядит обоснованным выбором.
Статистика личных встреч
Травмированные игроки
Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.
Когда начнется матч Кызыл-Жар — Актобе, и где смотреть
Матч: Кызыл-Жар — Актобе состоится 01.08.2026 и начнется в 17:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Карасай».
Стартовые составы на матч Кызыл-Жар - Актобе
- 0Дмитрий ЧелядникВР
- 0Лиридон ЛятифиНАП
- 0Йоуаннес БьярталуйдНАП
- 0Слободан УрошевичЗЩ
- 0Anatoliy KozlenkoЗЩ
- 0Nikita GubarevЗЩ
- 0Евгений МакаренкоПЗ
- 0Александр НойокПЗ
- 0Артем ЧерединовПЗ
- 0Этьен БегреНАП
- 0Стефан БаокенНАП
- 0Вадим ПетровВР
- 0Санжар ЕрниязовВР
- 0Dulat TalyspayevВР
- 0Alikhan SerikbayЗЩ
- 0Мирас ЕлеукинЗЩ
- 0Юрий ПерцухПЗ
- 0Gleb ValgushevПЗ
- 0Неделько ПишчевичПЗ
- 0Тимур МульдиновНАП
- 0Gleb LoginobskyНАП
- 0Александр ЗаруцкийВР
- 0Агустин ПасторисаНАП
- 0Иван ОрдецЗЩ
- 0Темирлан ЕрлановЗЩ
- 0Адильхан ТанжариковЗЩ
- 0Pablo Álvarez GarcíaПЗ
- 0Яни АтанасовПЗ
- 0Георгий ЖуковПЗ
- 0Еркебулан СейдахметПЗ
- 0Даниэль СозахНАП
- 0Артур ШушеначевНАП
- 0Игорь ТрофимецВР
- 0Сенна МиангеЗЩ
- 0Талгат КусяповЗЩ
- 0Багдат КаировЗЩ
- 0Мирас УманиязовПЗ
- 0Алишер КенжегуловПЗ
- 0Георгий ЗарияПЗ
- 0НаниНАП
- 0Абат АймбетовНАП
- 0Miram KikbaevНАП
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