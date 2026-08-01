3 мин.
0
Высшая лига Казахстан: Кызыл-Жар — Актобе, шансы команд на победу в матче

Матч высшей лиги Казахстана: Кызыл-Жар — Актобе пройдет 01.08.2026 на стадионе «Карасай». Хозяева набрали 19 очков в 19 турах сезона, гости — 31 очко в 19 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Актобе — коэффициент 2.15. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
Реклама 18+
Коэффициент
2.15
Ставка
Победа команды Актобе
Бонус
Специальный бонус 1 500 ₽
Повторить ставку в БЕТСИТИ
Возможный выигрыш при повторении прогноза - 3 225 ₽
Реклама 18+

Шансы команд на победу

Кызыл-Жар набрал 19 очков в 19 турах и занимает место в нижней части таблицы. В последних пяти матчах команда одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела два поражения, что указывает на нестабильность результатов. Домашняя встреча с более успешным соперником потребует максимальной концентрации, особенно в обороне, где команда пропускала в четырех из пяти последних игр.

В составе Кызыл-Жара выделяется Олжас Керимжанов, который пока не отметился голами в сезоне, что отражает общие проблемы с реализацией моментов. Тренерскому штабу предстоит найти способы усилить атакующие действия, но при этом важно сохранить баланс между обороной и поддержкой атаки. Ориентировочный состав, вероятно, будет строиться вокруг опытных игроков, способных выдержать темп матча.

Актобе набрал 31 очко в 19 турах и находится в верхней части турнирной таблицы, что подтверждает их статус одного из лидеров чемпионата. В последних пяти матчах команда одержала три победы и потерпела два поражения, демонстрируя атакующую мощь: в этих играх было забито 10 голов. Однако пропущенные мячи (8) указывают на уязвимость в обороне, что может стать фактором в предстоящей встрече.

Лучший бомбардир Актобе Нани, несмотря на нулевой показатель голов, является ключевой фигурой в атаке, создавая моменты для партнеров. Команда обладает сбалансированным составом, способным контролировать игру и быстро переходить из обороны в атаку. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на высокий прессинг и использование флангов, чтобы вскрыть оборону соперника.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи команд носят упорный характер, но в текущем сезоне Актобе выглядит предпочтительнее за счет более высокого турнирного положения и результативности. Учитывая разницу в классе и мотивацию гостей бороться за высокие места, победа Актобе с коэффициентом 2.15 выглядит обоснованным выбором.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Кызыл-Жар — Актобе, и где смотреть

Матч: Кызыл-Жар — Актобе состоится 01.08.2026 и начнется в 17:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Карасай».

Стартовые составы на матч Кызыл-Жар - Актобе

Кызыл-Жар
Основной состав
  • 0
    Флаг
    Дмитрий Челядник
    ВР
  • 0
    Флаг
    Лиридон Лятифи
    НАП
  • 0
    Флаг
    Йоуаннес Бьярталуйд
    НАП
  • 0
    Флаг
    Слободан Урошевич
    ЗЩ
  • 0
    Флаг
    Anatoliy Kozlenko
    ЗЩ
  • 0
    Флаг
    Nikita Gubarev
    ЗЩ
  • 0
    Флаг
    Евгений Макаренко
    ПЗ
  • 0
    Флаг
    Александр Нойок
    ПЗ
  • 0
    Флаг
    Артем Черединов
    ПЗ
  • 0
    Флаг
    Этьен Бегре
    НАП
  • 0
    Флаг
    Стефан Баокен
    НАП
Запасные
  • 0
    Флаг
    Вадим Петров
    ВР
  • 0
    Флаг
    Санжар Ерниязов
    ВР
  • 0
    Флаг
    Dulat Talyspayev
    ВР
  • 0
    Флаг
    Alikhan Serikbay
    ЗЩ
  • 0
    Флаг
    Мирас Елеукин
    ЗЩ
  • 0
    Флаг
    Юрий Перцух
    ПЗ
  • 0
    Флаг
    Gleb Valgushev
    ПЗ
  • 0
    Флаг
    Неделько Пишчевич
    ПЗ
  • 0
    Флаг
    Тимур Мульдинов
    НАП
  • 0
    Флаг
    Gleb Loginobsky
    НАП
Актобе
Основной состав
  • 0
    Флаг
    Александр Заруцкий
    ВР
  • 0
    Флаг
    Агустин Пасториса
    НАП
  • 0
    Флаг
    Иван Ордец
    ЗЩ
  • 0
    Флаг
    Темирлан Ерланов
    ЗЩ
  • 0
    Флаг
    Адильхан Танжариков
    ЗЩ
  • 0
    Флаг
    Pablo Álvarez García
    ПЗ
  • 0
    Флаг
    Яни Атанасов
    ПЗ
  • 0
    Флаг
    Георгий Жуков
    ПЗ
  • 0
    Флаг
    Еркебулан Сейдахмет
    ПЗ
  • 0
    Флаг
    Даниэль Созах
    НАП
  • 0
    Флаг
    Артур Шушеначев
    НАП
Запасные
  • 0
    Флаг
    Игорь Трофимец
    ВР
  • 0
    Флаг
    Сенна Мианге
    ЗЩ
  • 0
    Флаг
    Талгат Кусяпов
    ЗЩ
  • 0
    Флаг
    Багдат Каиров
    ЗЩ
  • 0
    Флаг
    Мирас Уманиязов
    ПЗ
  • 0
    Флаг
    Алишер Кенжегулов
    ПЗ
  • 0
    Флаг
    Георгий Зария
    ПЗ
  • 0
    Флаг
    Нани
    НАП
  • 0
    Флаг
    Абат Аймбетов
    НАП
  • 0
    Флаг
    Miram Kikbaev
    НАП

Кызыл-Жар - Актобе – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
1.1
10.25
76
3
1.73
6
1.09
1.6
6.6
1.09
6.6
32

Статистика для ставок

9
Реклама 18+
Кызыл-Жар – Актобе: Актобе не проигрывает в 6 последних матчах против этого соперника
Прогноз
Актобе не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.30
Поставить
Кызыл-Жар – Актобе: Актобе не пропускает в 2 из 7 последних матчей против этого соперника
Прогноз
Кызыл-Жар не забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
2.55
Поставить
Кызыл-Жар пропускает в 8 последних матчах
Прогноз
Актобе забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.25
Поставить
Реклама 18+
Лучшие бонусы букмекеров
Все бонусы
10 000 ₽
Фрибет новым игрокам от WINLINE – 10 000
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
1 500 ₽
Эксклюзивный промокод на три фрибета по 500 рублей для новых клиентов БК «БЕТСИТИ» – без депозита!
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
8 000 ₽
Шумный фрибет новым игрокам от БК «Лига Ставок» – до 8 000 рублей
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
15 000 ₽
Фрибет без депозита от «Фонбет» при регистрации – до 15 000 рублей
ПодробнееЗАБРАТЬ БОНУС
20 000 ₽
Приветственный бонус в БК «Балтбет» – до 20 000 рублей
ПодробнееЗАБРАТЬ БОНУС
10 000 ₽
Фрибет до 10 000 всем новым клиентам БК BETBOOM
ПодробнееЗАБРАТЬ ФРИБЕТ
Все бонусы
Реклама 18+
logoКызыл-Жар
logoАктобе
logoвысшая лига Казахстан
logoСтавки на спорт
Прогнозы на футбол
logoПрогнозы на спорт
Ставки на футбол