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Товарищеские матчи (клубы): Брэйнтри Таун — Олдершот, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Брэйнтри Таун — Олдершот пройдет 01.08.2026 на стадионе «Крессинг Роуд».

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Олдершот — коэффициент 2.35. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
2.35
Ставка
Победа команды Олдершот
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Шансы команд на победу

Брэйнтри Таун подходит к матчу после серии неудачных результатов: в последних пяти играх команда потерпела четыре поражения и один раз сыграла вничью. Оборона пропускала много, а атака не отличалась стабильностью, что отразилось на турнирном положении. Тем не менее, в товарищеском матче соперник может дать больше свободы, и хозяева постараются использовать поддержку трибун.

В составе Брэйнтри Таун нет ярко выраженных лидеров, но тренерский штаб может рассчитывать на командную игру и стандартные положения. Ориентировочный состав не раскрыт, поэтому сложно выделить ключевых исполнителей. Важно, чтобы команда действовала компактно и не допускала ошибок в обороне, которые стоили ей очков в последних встречах.

Олдершот демонстрирует более уверенную форму: в пяти последних матчах одержано четыре победы при одном поражении. Команда стабильно забивает и реже пропускает, что говорит о хорошей организации игры. В товарищеском матче гости, вероятно, сохранят боевой настрой и попытаются продолжить победную серию.

У Олдершота есть сыгранный состав, способный контролировать ход встречи. В атаке выделяются игроки, которые регулярно отличаются, а оборона действует надежно. Тренерский штаб может варьировать тактику, но основа — быстрые переходы и уверенная игра на стандартах. Это делает гостей опасными для любого соперника.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не раскрыты, но по доступным данным Олдершот выглядит предпочтительнее: у гостей лучше форма и выше результативность. Букмекеры оценивают шансы соперников почти равными, однако с учетом последних результатов именно Олдершот способен навязать борьбу и добиться победы.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Брэйнтри Таун — Олдершот, и где смотреть

Матч: Брэйнтри Таун — Олдершот состоится 01.08.2026 и начнется в 17:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Крессинг Роуд».

Стартовые составы на матч Брэйнтри Таун - Олдершот

Составы еще неизвестны

Брэйнтри Таун - Олдершот – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
48.17
18.3
1.01
7.3
1.33
4.9
41
9.4
1.02
3.45
3.85
1.86

Статистика для ставок

12
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Олдершот не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
Прогноз
Олдершот не проиграет
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Коэффициент
1.27
Поставить
Брэйнтри Таун – Олдершот: Олдершот не проигрывает в 6 из 8 последних матчей против этого соперника
Прогноз
Олдершот не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.27
Поставить
Брэйнтри Таун проигрывает в 3 последних матчах
Прогноз
Олдершот победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
4.90
Поставить
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