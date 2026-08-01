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Товарищеские матчи (клубы): Хартлпул — Флитвуд Таун, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Хартлпул — Флитвуд Таун пройдет 01.08.2026 на стадионе «Виктория Парк». Хозяева набрали 0 очков в 4 турах сезона, гости — 0 очков в 4 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Флитвуд Таун — коэффициент 2.13. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
2.13
Ставка
Победа команды Флитвуд Таун
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Шансы команд на победу

Хартлпул подходит к матчу после серии из трех побед в товарищеских встречах, но в официальных турнирах команда пока не набрала очков. Последние результаты показывают нестабильность: разгромное поражение от Гримсби Таун (0:3) чередуется с победами над более скромными соперниками. Тем не менее, хозяева имеют опыт выступлений в Клубных товарищеских матчах и будут стремиться использовать поддержку трибун на Виктория Парк.

В составе Хартлпула нет явных лидеров, способных решить исход встречи в одиночку, но командная игра в атаке позволяет создавать моменты. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на быстрые переходы и стандартные положения. Однако против более организованного соперника, такого как Флитвуд Таун, хозяевам предстоит проявить максимальную концентрацию в обороне, чтобы не повторить ошибок предыдущих матчей.

Флитвуд Таун демонстрирует более уверенную игру в предсезонных матчах: ничьи с Болтоном и Карлайлом, победы над Хаддерсфилдом и Честером. Команда показывает сбалансированную игру как в обороне, так и в атаке, что подтверждается результатами. Несмотря на отсутствие очков в турнирной таблице, гости выглядят предпочтительнее за счет более стабильной формы и сыгранности состава.

В составе Флитвуд Таун выделяются игроки, способные решить эпизод: они активно участвуют в создании моментов и хорошо действуют на втором этаже. Тренерский штаб имеет возможность варьировать тактику, используя как позиционные атаки, так и быстрые выпады. Ориентировочный состав позволяет рассчитывать на контроль мяча и давление на ворота соперника, что должно стать ключом к успеху в этом матче.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не имеют ярко выраженного фаворита, но в товарищеских матчах часто побеждает более мотивированная сторона. Учитывая текущую форму и букмекерскую оценку, Флитвуд Таун выглядит предпочтительнее: гости более стабильны и имеют меньше кадровых проблем, что делает их победу обоснованным выбором.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Хартлпул — Флитвуд Таун, и где смотреть

Матч: Хартлпул — Флитвуд Таун состоится 01.08.2026 и начнется в 17:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Виктория Парк».

Стартовые составы на матч Хартлпул - Флитвуд Таун

Составы еще неизвестны

Хартлпул - Флитвуд Таун – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
3.35
3.35
2.02
1.01
14.51
48.38
11.5
1.09
11.5
9.1
1.15
7.6

Статистика для ставок

8
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Флитвуд Таун не проигрывает в 8 последних матчах
Прогноз
Флитвуд Таун не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.25
Поставить
В последних 5 играх Флитвуд Таун пропускает в среднем 0.60 гола за игру
Прогноз
Хартлпул забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
2.45
Поставить
В последних 5 играх Флитвуд Таун забивает в среднем 2.20 гола за игру
Прогноз
Флитвуд Таун забьет больше одного гола
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.40
Поставить
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