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Товарищеские матчи (клубы): Челтнем — МК Донс, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Челтнем — МК Донс пройдет 01.08.2026 на стадионе «Уэддон Роуд». Хозяева набрали 0 очков в 2 турах сезона, гости — 0 очков в 5 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 3.75. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
3.75
Ставка
Ничья
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Шансы команд на победу

Челтнем подходит к матчу после двух уверенных побед в товарищеских встречах, но в официальных играх сезона команда пока не набрала очков. Стартовые туры сложились неудачно, что отражается на турнирной таблице. Тем не менее, в последних контрольных матчах хозяева выглядели убедительно, что может стать основой для улучшения результатов.

В составе Челтнема нет ярко выраженного лидера атаки, но командные действия в последних играх выглядели слаженно. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на привычную схему и сыгранность. Важно, чтобы команда сохранила тот же настрой, который позволил ей добиться крупных побед в товарищеских матчах, и перенесла его на официальный уровень.

МК Донс также не набрал очков в официальных матчах, но провел больше игр в сезоне. В последних товарищеских встречах команда чередовала неудачи с уверенной победой над Мэйденхэдом. Несмотря на скромные результаты, гости имеют в составе Кертиса Нелсона, который пока не отметился голами, но может стать ключевой фигурой в атаке.

МК Донс выглядит более сыгранным коллективом, имея за плечами больше матчей в сезоне. Однако отсутствие побед в последних играх может сказаться на уверенности. Тем не менее, гости обладают достаточным потенциалом, чтобы навязать борьбу, особенно если им удастся реализовать свои моменты. Важно, чтобы команда действовала компактно и не допускала ошибок в обороне.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не имеют ярко выраженного фаворита, что подтверждает вероятное равенство сил. Учитывая нестабильные результаты обеих сторон в официальных матчах и их схожие проблемы, наиболее вероятным исходом представляется ничья, которая соответствует коэффициенту 3.75.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Челтнем — МК Донс, и где смотреть

Матч: Челтнем — МК Донс состоится 01.08.2026 и начнется в 17:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Уэддон Роуд».

Стартовые составы на матч Челтнем - МК Донс

Составы еще неизвестны

Челтнем - МК Донс – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
12.5
5.4
1.02
14
4.9
1.19
4.1
3.5
1.79
38.95
16.55
1.01

Статистика для ставок

9
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Челтнем – МК Донс: МК Донс побеждает в 4 последних очных матчах
Прогноз
МК Донс победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.02
Поставить
В последних 5 играх Челтнем пропускает в среднем 2.40 гола за игру
Прогноз
МК Донс забьет больше одного гола
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.25
Поставить
В последних 5 играх Челтнем забивает в среднем 2.20 гола за игру
Прогноз
Челтнем забьет больше одного гола
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
2.02
Поставить
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