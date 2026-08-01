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Товарищеские матчи (клубы): Донкастер — Линкольн Сити, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Донкастер — Линкольн Сити пройдет 01.08.2026 на стадионе «Кипмоут». Хозяева набрали 0 очков в 6 турах сезона, гости — 0 очков в 3 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Линкольн Сити — коэффициент 2.20. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
2.20
Ставка
Победа команды Линкольн Сити
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Шансы команд на победу

Донкастер подходит к матчу после серии невыразительных результатов: в последних пяти встречах лишь одна победа, два поражения и две ничьи. Команда забивает мало, но и пропускает нечасто, что указывает на проблемы в атаке. В турнирной таблице хозяева идут без набранных очков после шести туров, что добавляет давления на команду.

В составе Донкастера нет явных лидеров, способных решить исход матча в одиночку. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на плотную оборону и быстрые контратаки. Однако при таком подходе команда рискует уступить инициативу более мотивированному сопернику, который будет действовать первым номером.

Линкольн Сити, несмотря на недавнее крупное поражение от Гримсби Таун (1:5), показывает более стабильную игру в целом: в последних пяти матчах три победы и два поражения. Команда способна забивать и создавать моменты, что подтверждают результаты против Бостон Юнайтед и Уиком. В турнирной таблице гости также без очков, но провели меньше матчей.

У Линкольн Сити есть сыгранный состав и несколько игроков, которые могут обострить игру в атаке. Тренерский штаб, вероятно, выберет активный прессинг и контроль мяча, что должно создать проблемы обороне Донкастера. Гости выглядят более сбалансированно и способны навязать свою игру с первых минут.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи команд не отличаются высокой результативностью, но в них часто побеждает более мотивированный соперник. Учитывая текущую форму и букмекерскую оценку, Линкольн Сити выглядит предпочтительнее: коэффициент 2.20 на его победу отражает реальные шансы гостей добиться успеха.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Донкастер — Линкольн Сити, и где смотреть

Матч: Донкастер — Линкольн Сити состоится 01.08.2026 и начнется в 17:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Кипмоут».

Стартовые составы на матч Донкастер - Линкольн Сити

Составы еще неизвестны

Донкастер - Линкольн Сити – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
38
5.9
1.05
36
7.1
1.06
76
8.5
1.02
33.22
8.55
1.05

Статистика для ставок

8
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Донкастер не проигрывает в 7 из 9 последних матчей
Прогноз
Донкастер не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
2.60
Поставить
Линкольн Сити не проигрывает в 15 из 16 последних матчей в гостях в турнире «Товарищеские матчи (клубы)»
Прогноз
Линкольн Сити не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.07
Поставить
В последних 5 играх Донкастер пропускает в среднем 0.80 гола за игру
Прогноз
Линкольн Сити забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.90
Поставить
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