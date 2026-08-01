Товарищеские матчи (клубы): Васланд-Беверен — Эйндховен, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Васланд-Беверен — Эйндховен пройдет 01.08.2026 на стадионе «TBC (Belgium)». Хозяева набрали 0 очков в 4 турах сезона, гости — 0 очков в 6 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Васланд-Беверен — коэффициент 2.30. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Васланд-Беверен подходит к матчу после серии из пяти игр, в которых команда одержала три победы и потерпела два поражения. В последнем туре хозяева обыграли Маастрихт со счетом 4:3, что подтверждает их атакующий потенциал. Однако в турнирной таблице клуб пока не набрал очков в четырех турах, что указывает на нестабильность в официальных матчах. Тем не менее, в товарищеских встречах команда выглядит увереннее, и это может стать основой для положительного результата.

В составе Васланд-Беверен выделяются игроки, способные создавать моменты у чужих ворот, о чем свидетельствуют восемь забитых мячей в последних двух матчах. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на атакующую модель, используя поддержку флангов и быстрые переходы. Ориентировочный состав не раскрыт, но по доступным данным команда имеет достаточную глубину для ротации. Ключевым фактором станет реализация моментов, так как в матчах с сильными соперниками, например с Генком, хозяева пропускали больше, чем забивали.

Эйндховен в последних пяти матчах одержал одну победу, дважды сыграл вничью и потерпел два поражения. В последней игре команда уступила ПСВ со счетом 0:3, что может негативно сказаться на уверенности. В турнирной таблице гости также не набрали очков в шести турах, что говорит о сложностях в официальных встречах. Однако в товарищеских матчах Эйндховен демонстрирует более сбалансированную игру, особенно в обороне, пропустив всего три мяча в трех последних играх.

У Эйндховена нет явного лидера в атаке, так как лучший бомбардир команды в текущем сезоне не забил ни одного гола. Это создает дополнительные сложности в создании голевых моментов. Тем не менее, команда способна действовать вторым номером, полагаясь на контратаки и стандартные положения. Ориентировочный состав не раскрыт, но по доступным данным гости предпочитают компактную оборону и быстрые выпады. Для успеха им важно сохранить концентрацию на протяжении всего матча и использовать ошибки соперника.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не указаны, поэтому тактический прогноз строится на основе текущей формы. Васланд-Беверен выглядит предпочтительнее за счет более результативной игры в атаке, что подтверждается победами в последних матчах. Эйндховен, напротив, испытывает проблемы с забитыми мячами, что снижает их шансы. Учитывая коэффициент 2.30 на победу хозяев, букмекеры также видят в них фаворита, что делает ставку на Васланд-Беверен обоснованной.

Статистика личных встреч Еще не было личных встреч

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Васланд-Беверен — Эйндховен, и где смотреть

Матч: Васланд-Беверен — Эйндховен состоится 01.08.2026 и начнется в 17:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «TBC (Belgium)».