Товарищеские матчи (клубы): Форест Грин — Суиндон, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Форест Грин — Суиндон пройдет 01.08.2026 на стадионе «Нью Лон». Хозяева набрали 0 очков в 6 турах сезона, гости — 0 очков в 4 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Форест Грин — коэффициент 1.40. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Форест Грин подходит к матчу с серией из трех побед в последних пяти играх, включая уверенную победу над Бристоль Сити (3:2) и разгром Слимбриджа (7:2). Несмотря на нулевые очки в турнирной таблице, команда демонстрирует высокую результативность в атаке, забивая в среднем более двух голов за игру. Букмекеры оценивают шансы хозяев высоко, предлагая коэффициент 1.40 на их победу, что отражает их статус фаворита в предстоящем матче.

В составе Форест Грин выделяются игроки, способные решить исход встречи, однако точные данные о ключевых исполнителях и тактической схеме отсутствуют. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на атакующий футбол, учитывая результативность команды в последних матчах. Важно сохранить концентрацию в обороне, так как в игре с Кардифф Сити (1:5) были проблемы с защитой. При должной реализации моментов хозяева способны добиться победы.

Суиндон имеет в активе одну победу в последних пяти матчах (2:1 с Лейтон Ориент), но также потерпел крупные поражения от Бристоль Сити (1:3) и Кристал Пэлас (1:5). Команда испытывает трудности в обороне, пропуская в среднем более двух голов за игру. Букмекерский коэффициент 6.60 на победу гостей указывает на их статус аутсайдера, что делает их шансы на успех менее вероятными.

У Суиндона нет явных лидеров, способных изменить ход матча, а данные о составе и тактике отсутствуют. Команде предстоит серьезная работа над оборонительными действиями, чтобы сдержать атакующий потенциал Форест Грин. В противном случае гости рискуют пропустить много голов, как это было в недавних играх с более сильными соперниками. Для положительного результата Суиндону необходимо проявить максимальную самоотдачу и реализацию моментов.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не имеют статистики, но тактический прогноз строится на текущей форме: Форест Грин выглядит предпочтительнее за счет более стабильных результатов и высокой результативности. Учитывая букмекерскую оценку и мотивацию хозяев, победа Форест Грин является наиболее вероятным исходом.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Форест Грин — Суиндон, и где смотреть

Матч: Форест Грин — Суиндон состоится 01.08.2026 и начнется в 17:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Нью Лон».