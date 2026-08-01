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Товарищеские матчи (клубы): Мидлсбро — Эспаньол, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Мидлсбро — Эспаньол пройдет 01.08.2026 на стадионе «Риверсайд». Хозяева набрали 0 очков в 1 турах сезона, гости — 0 очков в 4 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Эспаньол — коэффициент 2.40. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
2.40
Ставка
Победа команды Эспаньол
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Шансы команд на победу

Мидлсбро в последних матчах показывает нестабильные результаты: ничьи с Селтиком и Рексхэмом, поражения от Халла и Саутгемптона. В турнирной таблице команда еще не набирала очков в текущем сезоне, что добавляет рисков в предстоящей встрече. Тем не менее, домашний стадион и поддержка болельщиков могут стать дополнительным стимулом для улучшения игры.

В составе Мидлсбро нет явных лидеров, способных решить исход матча в одиночку, но командная игра и стандартные положения могут создать проблемы для обороны соперника. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на плотную оборону и быстрые контратаки, чтобы использовать ошибки гостей. Однако без стабильной формы в атаке добиться положительного результата будет сложно.

Эспаньол подходит к матчу с более свежими результатами: ничьи с Бернли и Сабаделем, крупные победы над ФК По и Олотом. Команда демонстрирует уверенную игру в атаке, забивая в каждом из последних матчей. Несмотря на отсутствие очков в турнирной таблице, гости выглядят предпочтительнее на фоне соперника, особенно с учетом букмекерской оценки, где их победа оценивается коэффициентом 2.40.

В составе Эспаньол есть игроки, способные создать момент из ничего, что подтверждается результатами последних игр. Тренерский штаб может использовать ротацию состава, чтобы сохранить свежесть лидеров. Отсутствие Хави Пуадо из-за травмы не должно существенно сказаться на командной игре, так как у гостей есть альтернативные варианты в атаке. Главное — сохранить концентрацию на протяжении всего матча и не допустить ошибок в обороне.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не имеют ярко выраженного фаворита, но тактический рисунок игры часто определяется борьбой в центре поля. Учитывая текущую форму и букмекерскую оценку, Эспаньол выглядит предпочтительнее: команда более стабильна в атаке и способна навязать свой темп, что делает победу гостей обоснованным выбором.

Травмированные игроки

У команды Эспаньол в списке травмированных Хави Пуадо.

Когда начнется матч Мидлсбро — Эспаньол, и где смотреть

Матч: Мидлсбро — Эспаньол состоится 01.08.2026 и начнется в 17:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Риверсайд».

Стартовые составы на матч Мидлсбро - Эспаньол

Составы еще неизвестны

Мидлсбро - Эспаньол – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
11
1.03
13
6.9
1.15
7.3
10.36
1.08
13.08
10
1.11
12.5

Статистика для ставок

8
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Эспаньол не проигрывает в 7 последних матчах
Прогноз
Эспаньол не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.50
Поставить
Мидлсбро не выигрывает в 5 последних матчах
Прогноз
Эспаньол не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.50
Поставить
В последних 5 играх Эспаньол пропускает в среднем 0.80 гола за игру
Прогноз
Мидлсбро забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.23
Поставить
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