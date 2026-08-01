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Товарищеские матчи (клубы): Хаддерсфилд — Блэкберн, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Хаддерсфилд — Блэкберн пройдет 01.08.2026 на стадионе «Джон Смитс Стэдиум». Хозяева набрали 0 очков в 5 турах сезона, гости — 0 очков в 3 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Хаддерсфилд — коэффициент 2.40. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
2.40
Ставка
Победа команды Хаддерсфилд
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Возможный выигрыш при повторении прогноза - 19 200 ₽
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Шансы команд на победу

Хаддерсфилд подходит к матчу после серии из трех побед в пяти последних играх, включая уверенную победу над Олдхэмом со счетом 3:1. Однако в турнирной таблице команда пока не набрала очков в пяти турах, что указывает на нестабильность. Тем не менее, домашний статус и поддержка трибун на Джон Смитс Стэдиум могут стать дополнительным фактором в пользу хозяев.

В атаке Хаддерсфилд выглядит разнообразно: команда забивает в большинстве матчей, но пропускает тоже регулярно. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на быстрые переходы и стандартные положения. Учитывая, что соперник также не отличается надежностью в обороне, хозяева имеют хорошие шансы реализовать свои моменты и добиться положительного результата.

Блэкберн в последних пяти матчах одержал две победы, включая разгром Страсбура (2:0), но также потерпел крупное поражение от Ноттингем Форест (0:3). В турнирной таблице гости набрали ноль очков в трех турах, что говорит о проблемах с набором очков в официальных встречах. Тем не менее, в товарищеских матчах команда выглядит увереннее, что может сказаться на настрое.

Состав Блэкберна позволяет рассчитывать на плотную игру в центре поля и быстрые выпады. Однако гостевая встреча с Хаддерсфилдом потребует от команды большей концентрации в обороне, так как хозяева будут действовать агрессивно. Если гости сумеют нейтрализовать фланговые атаки соперника, их шансы на успех возрастут, но букмекеры оценивают победу гостей чуть ниже, чем хозяев.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи этих команд в последнее время не отличаются высокой результативностью, но часто проходят в упорной борьбе. Учитывая нестабильность обеих команд и фактор домашнего поля, Хаддерсфилд выглядит предпочтительнее, что подтверждается коэффициентом 2.40 на их победу.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Хаддерсфилд — Блэкберн, и где смотреть

Матч: Хаддерсфилд — Блэкберн состоится 01.08.2026 и начнется в 17:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Джон Смитс Стэдиум».

Стартовые составы на матч Хаддерсфилд - Блэкберн

Составы еще неизвестны

Хаддерсфилд - Блэкберн – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
12
1.07
11
9.8
1.05
12
6.25
1.3
6.5
12.09
1.07
12.09

Статистика для ставок

10
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Блэкберн не проигрывает в 6 из 8 последних матчей в гостях в турнире «Товарищеские матчи (клубы)»
Прогноз
Блэкберн не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
2.85
Поставить
Хаддерсфилд не проигрывает в 7 из 9 последних матчей дома
Прогноз
Хаддерсфилд не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.06
Поставить
Хаддерсфилд – Блэкберн: Хаддерсфилд не проигрывает в 5 из 7 последних матчей против этого соперника
Прогноз
Хаддерсфилд не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.06
Поставить
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