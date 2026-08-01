Товарищеские матчи (клубы): Хаддерсфилд — Блэкберн, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Хаддерсфилд — Блэкберн пройдет 01.08.2026 на стадионе «Джон Смитс Стэдиум». Хозяева набрали 0 очков в 5 турах сезона, гости — 0 очков в 3 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Хаддерсфилд — коэффициент 2.40. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Хаддерсфилд подходит к матчу после серии из трех побед в пяти последних играх, включая уверенную победу над Олдхэмом со счетом 3:1. Однако в турнирной таблице команда пока не набрала очков в пяти турах, что указывает на нестабильность. Тем не менее, домашний статус и поддержка трибун на Джон Смитс Стэдиум могут стать дополнительным фактором в пользу хозяев.

В атаке Хаддерсфилд выглядит разнообразно: команда забивает в большинстве матчей, но пропускает тоже регулярно. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на быстрые переходы и стандартные положения. Учитывая, что соперник также не отличается надежностью в обороне, хозяева имеют хорошие шансы реализовать свои моменты и добиться положительного результата.

Блэкберн в последних пяти матчах одержал две победы, включая разгром Страсбура (2:0), но также потерпел крупное поражение от Ноттингем Форест (0:3). В турнирной таблице гости набрали ноль очков в трех турах, что говорит о проблемах с набором очков в официальных встречах. Тем не менее, в товарищеских матчах команда выглядит увереннее, что может сказаться на настрое.

Состав Блэкберна позволяет рассчитывать на плотную игру в центре поля и быстрые выпады. Однако гостевая встреча с Хаддерсфилдом потребует от команды большей концентрации в обороне, так как хозяева будут действовать агрессивно. Если гости сумеют нейтрализовать фланговые атаки соперника, их шансы на успех возрастут, но букмекеры оценивают победу гостей чуть ниже, чем хозяев.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи этих команд в последнее время не отличаются высокой результативностью, но часто проходят в упорной борьбе. Учитывая нестабильность обеих команд и фактор домашнего поля, Хаддерсфилд выглядит предпочтительнее, что подтверждается коэффициентом 2.40 на их победу.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Хаддерсфилд — Блэкберн, и где смотреть

Матч: Хаддерсфилд — Блэкберн состоится 01.08.2026 и начнется в 17:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Джон Смитс Стэдиум».