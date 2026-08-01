Товарищеские матчи (клубы): Моркэм — Барроу, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Моркэм — Барроу пройдет 01.08.2026 на стадионе «Глоуб Арена». Хозяева набрали 0 очков в 1 турах сезона, гости — 0 очков в 4 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Барроу — коэффициент 1.80. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Моркэм подходит к матчу с серией без побед: в последних пяти играх команда не выигрывала, а в текущем турнире набрала лишь одно очко в одном туре. Оборона выглядит тревожно: в среднем 3.20 пропущенных гола за игру, а в последних пяти матчах пропущено 16 голов. При этом атака также нестабильна — всего 4 забитых мяча за тот же отрезок, что создает дополнительные риски в предстоящей встрече.

В составе Моркэм нет явных лидеров, способных переломить ход встречи, а тренерский штаб вынужден искать баланс между обороной и атакой. Ориентировочный состав не выделяется индивидуально сильными исполнителями, поэтому команде будет сложно навязать борьбу сопернику, который демонстрирует более уверенную игру в последних матчах.

Барроу находится в отличной форме: команда не проигрывает в четырех последних матчах турнира, одержав три победы и одну ничью. В последних пяти играх забито 9 голов (в среднем 1.80 за матч), а пропущено всего 5 (1.00 за игру). Такая статистика подтверждает надежность обороны и эффективность атаки, что делает гостей явными фаворитами встречи.

В составе Барроу выделяются игроки, способные решить исход матча, а тренерский штаб имеет возможность варьировать тактику. Ориентировочный состав сбалансирован, что позволяет команде контролировать игру как в обороне, так и в атаке. Учитывая уверенную игру в последних матчах, Барроу имеет все шансы добиться победы.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече команды сыграли вничью 2:2, но текущая форма Барроу значительно лучше: гости не проигрывают в четырех матчах, тогда как Моркэм не побеждает в пяти. Учитывая уверенную игру Барроу в атаке и надежную оборону, а также проблемы Моркэм с пропущенными голами, победа гостей выглядит наиболее вероятным исходом.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Моркэм — Барроу, и где смотреть

Матч: Моркэм — Барроу состоится 01.08.2026 и начнется в 17:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Глоуб Арена».