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Товарищеские матчи (клубы): Удинезе — Майнц, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Удинезе — Майнц пройдет 01.08.2026 на стадионе «Waldstadion Mittersill». Хозяева набрали 0 очков в 3 турах сезона, гости — 0 очков в 2 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Майнц — коэффициент 2.30. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
2.30
Ставка
Победа команды Майнц
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Возможный выигрыш при повторении прогноза - 3 450 ₽
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Шансы команд на победу

Удинезе подходит к матчу после серии неудачных результатов: в последних пяти играх команда одержала лишь одну победу, уступив в трех встречах. В турнирной таблице клуб пока не набрал очков в трех турах, что отражает сложности в построении игры. Тем не менее, товарищеский матч дает возможность тренерскому штабу проверить новые сочетания и вернуть уверенность.

В составе Удинезе есть несколько травмированных игроков, что ограничивает выбор тренера. Однако команда сохраняет костяк, способный контролировать мяч и создавать моменты. В атаке важно использовать фланги и стандартные положения, чтобы компенсировать отсутствие некоторых исполнителей. Тактическая гибкость может стать ключом к улучшению результатов.

Майнц демонстрирует более стабильную форму: в последних пяти матчах команда одержала четыре победы, включая крупную победу над Eisbachtal. В турнирной таблице у клуба также нет очков после двух туров, но товарищеские встречи показывают хорошую реализацию моментов. Это позволяет рассчитывать на уверенную игру в атаке.

У Майнца есть травмированные игроки, но глубина состава позволяет тренеру варьировать тактику. Команда показывает высокий темп и агрессивный прессинг, что может создать проблемы обороне соперника. Ключевые исполнители в полузащите способны быстро переводить мяч в атаку, что делает Майнц опасным в переходных фазах.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не имеют ярко выраженного фаворита, но текущая форма Майнца выглядит предпочтительнее. Учитывая уверенные победы в последних матчах и более высокий коэффициент букмекеров на победу гостей, Майнц имеет хорошие шансы на успех в этом товарищеском матче.

Травмированные игроки

У команды Удинезе в списке травмированных Николо Дзаньоло, Юрген Эккеленкамп и Алессандро Дзаноли.

У команды Майнц в списке травмированных Силас Мвумпу и Бенедикт Холлербах.

Когда начнется матч Удинезе — Майнц, и где смотреть

Матч: Удинезе — Майнц состоится 01.08.2026 и начнется в 17:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Waldstadion Mittersill».

Стартовые составы на матч Майнц - Удинезе

Майнц
Не принимают участие
  • 26
    Флаг
    Силас Мвумпа
    НАП
  • 17
    Флаг
    Бенедикт Холлербах
    НАП
Удинезе
Не принимают участие
  • 10
    Флаг
    Николо Дзаньоло
    ПЗ
  • 18
    Флаг
    Юрген Эккеленкамп
    ПЗ
  • 59
    Флаг
    Алессандро Дзаноли
    ЗЩ

Майнц - Удинезе – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
4.7
1.26
6
12.33
1.07
12.33
9
1.13
11
20
1.03
21

Статистика для ставок

9
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Майнц побеждает в 3 последних матчах
Прогноз
Майнц победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
11
Поставить
Удинезе не выигрывает в 5 последних матчах
Прогноз
Майнц не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.11
Поставить
В последних 5 играх Майнц пропускает в среднем 0.80 гола за игру
Прогноз
Удинезе забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.20
Поставить
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