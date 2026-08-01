Товарищеские матчи (клубы): Барнет — Бромли, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Барнет — Бромли пройдет 01.08.2026 на стадионе «The Hive Stadium». Хозяева набрали 0 очков в 6 турах сезона, гости — 0 очков в 4 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Бромли — коэффициент 2.45. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Барнет подходит к матчу с серией без побед в четырех последних играх турнира, хотя в последних пяти матчах команда забивает в среднем 1.40 гола за игру. Несмотря на нестабильность, хозяева не проигрывают в 14 из 16 последних матчей, что говорит о способности избегать поражений. Однако в текущем турнире у них всего 2 победы, 3 ничьи и 1 поражение, что указывает на проблемы с реализацией моментов.

В атаке Барнет опирается на игроков, которые регулярно создают моменты, но оборона пропускает в среднем 1.40 гола за игру в последних пяти матчах. Тренерский штаб может сделать ставку на контроль мяча и быстрые переходы, но против организованного соперника важно избегать ошибок в центре поля. Ключевым фактором станет умение использовать стандартные положения и давление на флангах.

Бромли, несмотря на скромные результаты в турнире (1 победа, 1 ничья, 2 поражения), демонстрирует стабильную игру в атаке: в последних пяти матчах забивает в среднем 1.80 гола за игру. Команда обязательно забивает в четырех последних матчах турнира, что подчеркивает ее способность создавать моменты. Однако пропускает также много — 1.80 гола за игру, что делает матч потенциально результативным.

Бромли имеет преимущество в очных встречах: не проигрывает в четырех последних матчах против Барнета и забивает в четырех последних очных играх. В составе есть игроки, способные решить эпизод, а тренерский штаб может использовать быстрые контратаки. Несмотря на три поражения в гостях в турнире, команда показывает характер и может навязать борьбу за счет агрессивного прессинга.

Последние матчи и личные встречи

В последних десяти очных встречах Бромли имеет преимущество по забитым мячам (17 против 13) и не проигрывает в четырех последних матчах. Учитывая, что Бромли стабильно забивает в очных противостояниях, а Барнет часто играет вничью дома, гости выглядят предпочтительнее и могут добиться победы.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Барнет — Бромли, и где смотреть

Матч: Барнет — Бромли состоится 01.08.2026 и начнется в 17:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «The Hive Stadium».