Товарищеские матчи (клубы): Блэкпул — Порт Вейл, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Блэкпул — Порт Вейл пройдет 01.08.2026 на стадионе «Блумфилд Роуд». Хозяева набрали 0 очков в 3 турах сезона, гости — 0 очков в 3 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Блэкпул — коэффициент 2.05. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Блэкпул подходит к матчу после серии неудачных результатов в предсезонных встречах: поражения от Барроу и Транмера, а также победа над АФК Файлд. В турнирной таблице команда пока не набрала очков, что отражает сложный старт сезона. Тем не менее, букмекеры оценивают шансы хозяев выше, чем у соперника, что может быть связано с игрой на своем поле и составом.

В составе Блэкпула есть игроки, способные изменить ход встречи, хотя точные данные о ключевых исполнителях отсутствуют. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на агрессивный прессинг и быстрые атаки, чтобы компенсировать неудачную серию. Важно, чтобы команда реализовала свои моменты, так как в последних матчах были проблемы с забитыми голами.

Порт Вейл, напротив, демонстрирует более уверенную игру в предсезонных матчах: победы над Мурсией и Уиганом, а также ничья с неизвестным соперником. Однако в последнем матче сезона команда уступила Линкольн Сити. В турнирной таблице у гостей также ноль очков, но их форма выглядит предпочтительнее, что может создать интригу в предстоящей встрече.

У Порт Вейл есть игроки, которые могут использовать ошибки обороны соперника, но точные данные о составе отсутствуют. Команда, вероятно, сделает ставку на контратаки и стандартные положения. Важно, чтобы гости сохранили концентрацию на протяжении всего матча, так как Блэкпул будет стремиться прервать свою неудачную серию.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не имеют статистики в предоставленных данных, поэтому сложно делать прогнозы на основе истории. Однако учитывая, что Блэкпул играет дома и букмекеры отдают предпочтение хозяевам, можно ожидать, что они будут действовать более активно. Тактический прогноз: Блэкпул постарается навязать свою игру и добиться победы, что подтверждается коэффициентом 2.05.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Блэкпул — Порт Вейл, и где смотреть

Матч: Блэкпул — Порт Вейл состоится 01.08.2026 и начнется в 17:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Блумфилд Роуд».