Товарищеские матчи (клубы): Бертон — Дерби Каунти, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Бертон — Дерби Каунти пройдет 01.08.2026 на стадионе «Пирелли Стэдиум». Хозяева набрали 0 очков в 3 турах сезона, гости — 0 очков в 2 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 3.90. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Бертон подходит к матчу с серией из трех игр без побед в предсезонке, но при этом команда редко пропускает больше одного мяча. В последних пяти встречах хозяева трижды сыграли вничью, что говорит о способности держать плотный счет и цепляться за результат. Турнирная статистика не в пользу Бертона: ноль очков в трех турах, однако товарищеский статус встречи позволяет тренерскому штабу экспериментировать с составом и игровой моделью.

В атаке Бертон пока не демонстрирует высокой результативности, но и не рассыпается в обороне. Ориентировочный состав, вероятно, будет близок к оптимальному, учитывая важность последней проверки перед стартом сезона. Ключевым фактором может стать стандартные положения и игра на втором этаже, где хозяева способны создать проблемы более статусному сопернику. Если Бертон сохранит дисциплину в центре поля, у него будут шансы удержать ничейный исход.

Дерби Каунти выглядит предпочтительнее по классу и глубине состава, но предсезонные результаты неоднозначны: победа над Олфретоном, ничья с Мэнсфилдом и поражение от Валенсии. В последних пяти матчах гости пропускали в трех встречах, что указывает на определенные проблемы в обороне. Турнирная статистика также не впечатляет: ноль очков в двух турах, хотя выборка мала. Тем не менее, Дерби обладает более высоким индивидуальным мастерством, что может сказаться в позиционных атаках.

В составе Дерби есть исполнители, способные решить эпизод в одиночку, но командная сыгранность пока оставляет вопросы. Тренерский штаб, вероятно, использует этот матч для отработки тактических связей и ротации, что может снизить темп игры. Гости чаще владеют мячом и создают моменты через фланги, однако против организованной обороны Бертона им придется искать нестандартные ходы. Если Дерби не реализует свои шансы в первые 30 минут, матч может скатиться к равной борьбе.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами в последние годы проходят в упорной борьбе, где редко бывает много голов. Тактический прогноз сводится к тому, что Бертон сделает ставку на оборону и стандарты, а Дерби будет контролировать мяч, но испытывать трудности с вскрытием насыщенной защиты. Учитывая предсезонный статус и нестабильность обеих команд, наиболее вероятным исходом выглядит ничья.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Бертон — Дерби Каунти, и где смотреть

Матч: Бертон — Дерби Каунти состоится 01.08.2026 и начнется в 17:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Пирелли Стэдиум».