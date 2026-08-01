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Товарищеские матчи (клубы): Гримсби Таун — Уиган, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Гримсби Таун — Уиган пройдет 01.08.2026 на стадионе «Бланделл Парк». Хозяева набрали 0 очков в 5 турах сезона, гости — 0 очков в 2 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Уиган — коэффициент 2.30. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
2.30
Ставка
Победа команды Уиган
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Возможный выигрыш при повторении прогноза - 18 400 ₽
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Шансы команд на победу

Гримсби Таун подходит к матчу с серией без поражений в пяти последних играх, одержав две победы и три ничьи. Команда забивает в среднем 1.80 гола за игру, пропуская лишь 0.40, что говорит о надежной обороне. Однако соперник имеет более высокий турнирный статус, и хозяевам предстоит подтвердить свою форму против более сильного оппонента.

В составе Гримсби нет явных лидеров, но командная игра позволяет создавать моменты. Тренерский штаб может сделать ставку на быстрые атаки и стандартные положения. Важно сохранить концентрацию в обороне, так как Уиган, несмотря на нестабильность, способен наказывать за ошибки.

Уиган имеет в активе одну победу и одно поражение в двух последних матчах, но в пяти играх забивает в среднем 0.80 гола, пропуская 1.00. Несмотря на скромные показатели, команда обладает опытом выступлений в более высоких лигах, что может стать преимуществом в товарищеском матче. Букмекеры оценивают шансы Уигана выше, чем у хозяев.

В составе Уигана есть игроки, способные решить эпизод в одиночку, что подтверждает победа над АФК Файлд со счетом 3:0. Тренерский штаб может варьировать состав, давая шанс резервистам. Ключевым фактором станет реализация моментов, так как в последних играх команда создает достаточно, но не всегда забивает.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече в 2017 году команды сыграли вничью 1:1, и Гримсби не проигрывает в четырех последних матчах против Уигана. Однако учитывая более высокий класс соперника и букмекерскую оценку, Уиган имеет хорошие шансы прервать эту серию и одержать победу.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Гримсби Таун — Уиган, и где смотреть

Матч: Гримсби Таун — Уиган состоится 01.08.2026 и начнется в 17:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Бланделл Парк».

Стартовые составы на матч Гримсби - Уиган

Составы еще неизвестны

Гримсби - Уиган – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
1.1
5
32
1.09
5.9
37
2.75
3.25
2.39
1.09
6.39
36.98

Статистика для ставок

6
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Гримсби не проигрывает в 6 последних матчах
Прогноз
Гримсби не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.06
Поставить
В последних 5 играх Гримсби пропускает в среднем 0.40 гола за игру
Прогноз
Уиган не забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.72
Поставить
В последних 5 играх Гримсби забивает в среднем 1.80 гола за игру
Прогноз
Гримсби забьет больше одного гола
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.57
Поставить
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