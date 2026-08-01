Товарищеские матчи (клубы): Миллуолл — Антверпен, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Миллуолл — Антверпен пройдет 01.08.2026 на стадионе «Нью Ден». Хозяева набрали 0 очков в 5 турах сезона, гости — 0 очков в 3 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Миллуолл — коэффициент 2.25. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Миллуолл подходит к матчу после серии неудачных результатов: в последних пяти встречах лишь одна победа и одна ничья. Команда пока не набрала очков в пяти турах сезона, что указывает на проблемы в реализации моментов и оборонительной устойчивости. Тем не менее, букмекеры оценивают шансы хозяев выше, чем у соперника, что может быть связано с фактором своего поля и мотивацией исправить ситуацию.

В составе Миллуолла нет ярко выраженного лидера атаки, но тренерский штаб имеет возможность варьировать тактику. Ориентировочный состав не раскрыт, однако команда способна действовать вторым номером и использовать стандартные положения. Ключевым фактором может стать поддержка трибун на стадионе Нью Ден, что часто помогает в товарищеских матчах.

Антверпен демонстрирует более стабильные результаты в предсезонных матчах: три победы, две ничьи и ни одного поражения в последних пяти играх. Команда забивает в среднем более двух голов за матч, что говорит о хорошей форме атакующей линии. Однако в трех турах сезона гости также не набрали очков, что может указывать на проблемы в официальных встречах.

Лучший бомбардир Антверпена Аарон Ибрагим отметился одним голом в текущем сезоне, но в товарищеских матчах команда показывает разнообразие в атаке. Гости имеют опытных игроков, способных контролировать мяч, но их оборона не всегда надежна. В предстоящей встрече Антверпен может столкнуться с давлением хозяев, что создаст пространство для контратак.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не имеют статистики, поэтому тактический прогноз строится на текущей форме. Миллуолл, несмотря на слабые результаты, имеет мотивацию и поддержку болельщиков, что может стать решающим фактором. Букмекерский коэффициент 2.25 на победу хозяев отражает их шансы, и именно Миллуолл выглядит предпочтительнее в этом матче.

Статистика личных встреч Еще не было личных встреч

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Миллуолл — Антверпен, и где смотреть

Матч: Миллуолл — Антверпен состоится 01.08.2026 и начнется в 17:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Нью Ден».