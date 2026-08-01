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Товарищеские матчи (клубы): Керзон Эштон — Галифакс Таун, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Керзон Эштон — Галифакс Таун пройдет 01.08.2026 на стадионе «Tameside Stadium». Хозяева набрали 0 очков в 1 турах сезона, гости — 0 очков в 7 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 4.20. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
4.20
Ставка
Ничья
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Шансы команд на победу

Керзон Эштон подходит к матчу с нестабильными результатами в последних играх: в пяти встречах команда одержала одну победу, дважды сыграла вничью и потерпела два поражения. При этом в турнирной таблице хозяева имеют всего одно очко после одного тура, что указывает на ограниченный игровой тонус на старте сезона. Тем не менее, в товарищеских матчах команда демонстрирует способность забивать, что может стать основой для конкурентной борьбы.

В атаке Керзон Эштон может рассчитывать на игроков, которые в последних матчах отличались результативными действиями, хотя точные имена в данных отсутствуют. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на привычную схему с акцентом на фланговые проходы и стандартные положения. Однако оборона, пропускавшая в четырех из пяти последних игр, требует повышенного внимания, особенно против соперника, который часто забивает.

Галифакс Таун демонстрирует более уверенную форму в предсезонных матчах: в пяти последних играх команда одержала четыре победы и потерпела одно поражение, при этом стабильно забивая не менее трех мячей в большинстве встреч. В турнирной таблице гости имеют ноль очков после семи туров, что может указывать на сложности в официальных матчах, но в товарищеских играх они выглядят сыгранно и результативно.

Галифакс Таун, судя по последним результатам, делает ставку на атакующий футбол с большим количеством голов. В составе есть исполнители, способные создавать моменты и реализовывать их, хотя конкретные имена в данных не указаны. Команда часто пропускает, но компенсирует это высокой результативностью, что делает матч потенциально открытым. Тактически гости могут использовать быстрые переходы и давление на оборону соперника.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами в доступных данных не отражены, поэтому тактический прогноз строится на текущей форме и стиле игры. Обе команды склонны к обмену голами, но нестабильность в обороне и равные турнирные показатели (по нолю очков) указывают на вероятный паритет. Учитывая коэффициенты букмекеров, где ничья оценена в 4.20, а также отсутствие явного преимущества у одной из сторон, наиболее вероятным исходом выглядит ничейный результат.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Керзон Эштон — Галифакс Таун, и где смотреть

Матч: Керзон Эштон — Галифакс Таун состоится 01.08.2026 и начнется в 17:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Tameside Stadium».

Стартовые составы на матч Керзон Эштон - Галифакс Таун

Составы еще неизвестны

Керзон Эштон - Галифакс Таун – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
30
4.4
1.2
41
9.4
1.02
4.4
3.95
1.64
28.19
20.41
1.01

Статистика для ставок

12
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Керзон Эштон не выигрывает в 7 последних матчах дома
Прогноз
Галифакс Таун не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.14
Поставить
Галифакс Таун побеждает в 3 последних матчах
Прогноз
Галифакс Таун победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.20
Поставить
Керзон Эштон – Галифакс Таун: Галифакс Таун не проигрывает в 5 последних матчах против этого соперника
Прогноз
Галифакс Таун не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.14
Поставить
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