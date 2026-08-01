Товарищеские матчи (клубы): Саутэнд — Эйвли, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Саутэнд — Эйвли пройдет 01.08.2026 на стадионе «Рутс Холл». Хозяева набрали 0 очков в 4 турах сезона, гости — 0 очков в 3 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Саутэнд — коэффициент 1.28. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Саутэнд подходит к матчу с серией без побед в последних пяти встречах, но в четырех из них команда забивала и лишь дважды уступила с разницей более одного мяча. Несмотря на отсутствие очков в турнирной таблице, хозяева сохраняют атакующий потенциал, что подтверждается голами в матчах с Лейтон Ориент и Вест Хэмом. Букмекеры оценивают победу Саутэнда коэффициентом 1.28, что отражает их статус фаворита в предстоящей игре.

В составе Саутэнда нет явных потерь, и тренерский штаб может рассчитывать на основной набор игроков. Домашняя арена «Рутс Холл» должна стать преимуществом, особенно учитывая, что в последних домашних матчах команда чаще добивалась положительного результата. Ключевым фактором станет реализация моментов: при создании достаточного количества подходов к воротам хозяева способны конвертировать давление в голы.

Эйвли демонстрирует яркую форму в последних матчах, забив девять мячей в двух последних играх, однако соперники были из низших дивизионов. В более серьезных встречах, таких как против Лейстона и Брентвуда, команда пропускала много и уступала. Турнирная статистика также не в пользу гостей: ноль очков в трех турах. Несмотря на результативность, оборона Эйвли выглядит уязвимой, что может стать решающим фактором против более сильного соперника.

Эйвли, вероятно, сделает ставку на быстрые атаки и стандартные положения, но против команды уровня Саутэнда им будет сложно удерживать мяч под давлением. Гости могут рассчитывать на контратаки, однако отсутствие стабильности в обороне и слабая игра на выезде в последних матчах снижают их шансы. Букмекерский коэффициент 9.00 на победу Эйвли подтверждает, что гости не являются фаворитами встречи.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не имеют свежих данных, но тактический прогноз строится на превосходстве Саутэнда в классе и домашней поддержке. Учитывая слабую оборону гостей и мотивацию хозяев прервать неудачную серию, победа Саутэнда выглядит наиболее вероятным исходом.

Статистика личных встреч Еще не было личных встреч

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Саутэнд — Эйвли, и где смотреть

Матч: Саутэнд — Эйвли состоится 01.08.2026 и начнется в 17:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Рутс Холл».