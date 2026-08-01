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Товарищеские матчи (клубы): Блит Спартанс — Хебберн, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Блит Спартанс — Хебберн пройдет 01.08.2026.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 4.50. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
4.50
Ставка
Ничья
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Шансы команд на победу

Блит Спартанс завершили прошлый сезон с переменным успехом: в последних пяти матчах у них две победы, одна ничья и два поражения. Команда забивала в трех из пяти встреч, но пропускала в четырех, что указывает на нестабильность в обороне. Тем не менее, домашние матчи часто проходят в упорной борьбе, и Блит способен навязать сопернику плотную игру.

Ориентировочный состав Блит Спартанс неизвестен, но тренерский штаб может сделать ставку на компактную оборону и быстрые контратаки. В товарищеских матчах команды часто экспериментируют, поэтому Блит может сыграть более закрыто, чем в официальных встречах. Ключевым фактором станет реализация моментов, так как в последних играх команда не отличалась высокой результативностью.

Хебберн подходят к матчу после серии товарищеских игр, в которых они показали атакующий футбол: в пяти последних матчах забито 14 голов, но и пропущено 12. Команда не проигрывала в основное время в четырех из пяти встреч, что говорит о боевом настрое. Однако оборона выглядит уязвимой, особенно против быстрых контратак.

Состав Хебберн также не раскрыт, но в товарищеских матчах тренерский штаб обычно дает игровое время широкому кругу футболистов. Команда может действовать первым номером, контролируя мяч и создавая моменты через фланги. При этом важно не допускать ошибок в обороне, так как соперник будет рассчитывать на стандарты и быстрые выпады.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не указаны, но по доступным данным обе команды находятся в похожей форме и имеют проблемы в обороне. В товарищеском матче при равных силах и отсутствии турнирной мотивации высока вероятность ничейного исхода, что подтверждается коэффициентом 4.50.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Блит Спартанс — Хебберн, и где смотреть

Матч: Блит Спартанс — Хебберн состоится 01.08.2026 и начнется в 17:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч Блит Спартанс - Хебберн

Составы еще неизвестны

Блит Спартанс - Хебберн – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
28
5.9
1.13
34
6.8
1.07
33.64
6.92
1.08

Статистика для ставок

10
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Блит Спартанс не проигрывает в 7 из 9 последних матчей дома
Прогноз
Блит Спартанс не проиграет
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Коэффициент
1.58
Поставить
Хебберн не проигрывает в 8 из 10 последних матчей в гостях в турнире «Товарищеские матчи (клубы)»
Прогноз
Хебберн не проиграет
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Коэффициент
1.18
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Блит Спартанс – Хебберн: Хебберн побеждает в 3 последних очных матчах
Прогноз
Хебберн победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.13
Поставить
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