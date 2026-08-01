Товарищеские матчи (клубы): Фарнборо — Бат Сити, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Фарнборо — Бат Сити пройдет 01.08.2026. Хозяева набрали 0 очков в 4 турах сезона, гости — 0 очков в 2 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Фарнборо — коэффициент 2.10. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Фарнборо подходит к матчу с серией без побед в трех последних играх, но при этом стабильно забивает: в четырех последних матчах турнира команда обязательно отличалась. В среднем за последние пять игр хозяева забивают 2.00 гола за матч, пропуская 1.20, что указывает на атакующий потенциал при некоторых проблемах в обороне. Несмотря на неудачные результаты, букмекеры оценивают победу Фарнборо коэффициентом 2.10, что делает их умеренным фаворитом встречи.

В атаке Фарнборо опирается на коллективные действия: команда забивает в 13 последних матчах подряд, что говорит о стабильной реализации моментов. Тренерский штаб может рассчитывать на сыгранный состав, способный создавать давление на ворота соперника. Учитывая, что хозяева пропускают в трех последних матчах, важно будет сохранить баланс между атакой и обороной, но именно нападение может стать ключевым фактором в достижении положительного результата.

Бат Сити имеет в активе лишь одну ничью и одно поражение в текущем турнире, но в последних пяти играх команда забивает в среднем 1.60 гола за матч, пропуская 2.20. Оборона гостей выглядит уязвимой: они пропускают в семи последних матчах подряд, что создает риски в игре против атакующего Фарнборо. Несмотря на это, Бат Сити забивает в семи из девяти последних матчей, что позволяет рассчитывать на ответные действия.

Бат Сити имеет историческое преимущество в очных встречах, но текущая форма не позволяет считать их явным фаворитом. Команда способна быстро переходить в атаку, однако проблемы в обороне могут стать решающими. В матчах с Фарнборо гости часто добиваются успеха, но сегодня их шансы выглядят менее предпочтительными, особенно с учетом коэффициента 2.85 на их победу, что выше, чем у хозяев.

Последние матчи и личные встречи

В последней очной встрече 10 марта 2026 года Фарнборо одержал победу со счетом 1:0, что может придать команде уверенности. Несмотря на общий перевес Бат Сити в последних 10 матчах (14:22), текущая форма и букмекерская оценка склоняют чашу весов в пользу хозяев, которые способны повторить успех и взять три очка.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Фарнборо — Бат Сити, и где смотреть

Матч: Фарнборо — Бат Сити состоится 01.08.2026 и начнется в 17:00 по московскому времени.