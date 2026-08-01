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Товарищеские матчи (клубы): Лемингтон — Йейт Таун, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Лемингтон — Йейт Таун пройдет 01.08.2026.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Лемингтон — коэффициент 1.82. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
1.82
Ставка
Победа команды Лемингтон
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Возможный выигрыш при повторении прогноза - 14 560 ₽
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Шансы команд на победу

Лемингтон подходит к матчу с серией без поражений в трех последних играх товарищеского турнира, включая ничью с Брэкли Таун. Команда забивает в среднем 1.60 гола за игру, но пропускает 2.00, что указывает на проблемы в обороне. Тем не менее, букмекеры оценивают победу хозяев коэффициентом 1.82, что отражает их статус фаворита в предстоящей встрече.

В атаке Лемингтон опирается на коллективные действия: за последние пять матчей забито восемь голов. Однако пропущенные десять мячей говорят о необходимости улучшить игру без мяча. Тренерский штаб, вероятно, сделает акцент на балансе между атакой и обороной, чтобы использовать поддержку домашних трибун и добиться положительного результата.

Йейт Таун демонстрирует впечатляющую форму, выиграв четыре последних матча подряд. В среднем команда забивает 2.40 гола за игру, пропуская всего 0.80, что свидетельствует о надежной обороне и высокой результативности. Однако в текущем товарищеском турнире у команды нет сыгранных матчей, поэтому их статистика основана на прошлом сезоне.

Ключевым фактором для Йейт Таун станет сохранение победного ритма и эффективное использование моментов. Команда забивает в семи последних матчах, что говорит о стабильности в атаке. Тем не менее, соперник имеет опыт выступлений в этом турнире, что может дать Лемингтону небольшое преимущество в адаптации к условиям матча.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи команд в доступных данных не отражены, поэтому тактический прогноз строится на текущей форме. Лемингтон, несмотря на проблемы в обороне, имеет мотивацию и поддержку болельщиков, а букмекерская оценка в 1.82 указывает на их предпочтительность. Ожидается, что хозяева смогут использовать фактор своего поля и одержать победу.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Лемингтон — Йейт Таун, и где смотреть

Матч: Лемингтон — Йейт Таун состоится 01.08.2026 и начнется в 17:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч Лемингтон - Йейт Таун

Составы еще неизвестны

Лемингтон - Йейт Таун – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
1.13
5.9
25
1.15
5
23
1.16
5.6
18.53

Статистика для ставок

8
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Йейт Таун побеждает в 4 последних матчах
Прогноз
Йейт Таун победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
25
Поставить
В последних 5 играх Лемингтон пропускает в среднем 2.00 гола за игру
Прогноз
Йейт Таун забьет больше одного гола
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.73
Поставить
В последних 5 играх Лемингтон забивает в среднем 1.60 гола за игру
Прогноз
Лемингтон забьет больше одного гола
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.25
Поставить
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