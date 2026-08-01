Товарищеские матчи (клубы): Четэм Таун — Мэйдстон Юнайтед, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Четэм Таун — Мэйдстон Юнайтед пройдет 01.08.2026. Хозяева набрали 0 очков в 3 турах сезона, гости — 0 очков в 3 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Мэйдстон Юнайтед — коэффициент 1.83. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Четэм Таун подходит к матчу после серии нестабильных результатов: в последних пяти играх команда одержала две победы и потерпела три поражения. В турнирной таблице клуб пока не набрал очков в трех турах, что отражает сложности на старте сезона. Тем не менее, в активе есть уверенная победа над Эрит энд Бельведер со счетом 3:0, что говорит о способности команды реализовывать моменты при должном настрое.

В предстоящей встрече Четэм Таун может рассчитывать на домашнюю поддержку, однако статистика последних матчей показывает уязвимость в обороне: в трех из пяти игр команда пропускала минимум два мяча. Тренерскому штабу предстоит найти баланс между атакой и защитой, чтобы создать проблемы сопернику. Ключевым фактором может стать реализация стандартных положений и быстрые переходы в атаку, если команда сможет выдержать давление гостей.

Мэйдстон Юнайтед демонстрирует впечатляющую форму в предсезонных матчах: в последних пяти играх одержано пять побед с общим счетом 18:3. Команда уверенно атакует, забивая в среднем более трех голов за матч, и показывает надежную игру в обороне. Турнирное положение также не вызывает вопросов: клуб набрал 0 очков в трех турах, но это не отражает текущий уровень готовности, учитывая успешную серию в товарищеских встречах.

В составе Мэйдстон Юнайтед выделяются игроки, которые находятся в отличной форме, что подтверждается результатами последних матчей. Команда демонстрирует сыгранность и высокую реализацию моментов, что делает ее опасной для любого соперника. Тактически гости предпочитают активный прессинг и быстрые атаки, что может создать проблемы обороне Четэм Таун. Учитывая уверенную серию побед, Мэйдстон Юнайтед выглядит предпочтительнее в предстоящем матче.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не имеют статистики в доступных данных, поэтому прогноз строится на текущей форме. Мэйдстон Юнайтед подходит к матчу с серией из пяти побед и высокой результативностью, тогда как Четэм Таун нестабилен. Букмекерская оценка также отдает предпочтение гостям, что делает победу Мэйдстон Юнайтед наиболее вероятным исходом.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Четэм Таун — Мэйдстон Юнайтед, и где смотреть

Матч: Четэм Таун — Мэйдстон Юнайтед состоится 01.08.2026 и начнется в 17:00 по московскому времени.