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Товарищеские матчи (клубы): Эштон Юнайтед — Стейлибридж, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Эштон Юнайтед — Стейлибридж пройдет 01.08.2026. Хозяева набрали 0 очков в 1 турах сезона, гости — 0 очков в 1 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 4.05. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
4.05
Ставка
Ничья
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Шансы команд на победу

Эштон Юнайтед в последних матчах показывает нестабильные результаты: одна победа, две ничьи и два поражения в пяти играх. Команда забивает и пропускает примерно одинаково, что говорит о равном уровне игры с соперниками. В турнирной таблице хозяева пока не набрали очков, но это лишь начало сезона, и статистика может быстро измениться.

В составе Эштон Юнайтед нет явных лидеров, но команда способна навязывать борьбу в каждом матче. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на плотную игру в центре поля и быстрые контратаки. Учитывая, что соперник также не отличается стабильностью, хозяева могут рассчитывать на положительный результат, если сумеют реализовать свои моменты.

Стейлибридж в последних пяти матчах одержал две победы, дважды сыграл вничью и потерпел одно поражение. Команда выглядит более уверенно, особенно в обороне, пропустив всего три гола за этот период. Однако в турнирной таблице гости также пока без очков, что добавляет интриги в предстоящем матче.

У Стейлибридж есть несколько опытных игроков, способных решить исход встречи. Команда предпочитает играть вторым номером, рассчитывая на контратаки и стандартные положения. Если гости сумеют сохранить концентрацию в обороне, они могут увезти как минимум одно очко, что будет соответствовать их текущей форме.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не отличаются высокой результативностью, что говорит о плотной борьбе в центре поля. Учитывая нестабильность обеих команд и равные шансы по букмекерским коэффициентам, наиболее вероятным исходом выглядит ничья, которая позволит обеим сторонам сохранить очки в начале сезона.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Эштон Юнайтед — Стейлибридж, и где смотреть

Матч: Эштон Юнайтед — Стейлибридж состоится 01.08.2026 и начнется в 17:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч Эштон Юнайтед - Стейлибридж

Составы еще неизвестны

Эштон Юнайтед - Стейлибридж – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
27
5.7
1.11
1.83
3.8
3.55
31.08
5.86
1.12
29
5.5
1.14

Статистика для ставок

9
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Эштон Юнайтед – Стейлибридж: Эштон Юнайтед побеждает в 4 последних очных матчах
Прогноз
Эштон Юнайтед победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
29
Поставить
В последних 5 играх Эштон Юнайтед пропускает в среднем 1.40 гола за игру
Прогноз
Стейлибридж забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.30
Поставить
В последних 5 играх Эштон Юнайтед забивает в среднем 1.20 гола за игру
Прогноз
Эштон Юнайтед забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.45
Поставить
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