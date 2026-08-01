Товарищеские матчи (клубы): АФК Кройдон Атлетик — Берджесс Хилл Таун, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: АФК Кройдон Атлетик — Берджесс Хилл Таун пройдет 01.08.2026.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Берджесс Хилл Таун — коэффициент 1.97. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

АФК Кройдон Атлетик завершил прошлый сезон с нестабильными результатами: в последних пяти матчах команда одержала одну победу, дважды сыграла вничью и дважды уступила. При этом в трех из этих игр было забито не менее трех голов, что говорит о склонности к открытому футболу. Букмекеры оценивают победу хозяев коэффициентом 3.05, что отражает их статус аутсайдера в предстоящей встрече.

В товарищеском матче тренерский штаб АФК Кройдон Атлетик, вероятно, предоставит игровое время широкому кругу футболистов, чтобы проверить ближайший резерв. Ориентировочный состав не объявлен, но можно ожидать ротацию состава. Команде предстоит улучшить игру в обороне, так как в последних матчах она пропускала в среднем более двух мячей за игру, что станет проблемой против соперника, который много забивает.

Берджесс Хилл Таун подходит к матчу после уверенной победы над Севеноуксом (2:1) в середине июля, что свидетельствует о хорошей форме в межсезонье. В концовке прошлого сезона команда чередовала яркие победы с поражениями, но в целом демонстрировала результативную игру. Букмекеры считают гостей фаворитами, предлагая коэффициент 1.97 на их победу, что подчеркивает их преимущество в классе.

В составе Берджесс Хилл Таун есть несколько опытных игроков, способных решить исход матча, хотя точный состав не объявлен. Команда делает ставку на быстрые атаки и высокий прессинг, что приносило ей успех в последних встречах. Тренерский штаб, вероятно, использует товарищеский матч для отработки тактических связок, но при этом сохранит боевой настрой, чтобы поддержать победную серию.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами в последние годы не проводились, поэтому прогноз строится на текущей форме и букмекерской оценке. Берджесс Хилл Таун выглядит предпочтительнее за счет более свежей победы и более высокого коэффициента, что указывает на их готовность добиться положительного результата.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч АФК Кройдон Атлетик — Берджесс Хилл Таун, и где смотреть

Матч: АФК Кройдон Атлетик — Берджесс Хилл Таун состоится 01.08.2026 и начнется в 17:00 по московскому времени.