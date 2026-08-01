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Товарищеские матчи (клубы): Мэкклсфилд — Юнайтед оф Манчестер, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Мэкклсфилд — Юнайтед оф Манчестер пройдет 01.08.2026. Хозяева набрали 0 очков в 5 турах сезона, гости — 0 очков в 5 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 4.30. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
4.30
Ставка
Ничья
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Шансы команд на победу

Мэкклсфилд подходит к матчу с серией из трех игр без поражений, включая крупную победу над Олтринхемом со счетом 5:2. В пяти последних встречах команда забивала в каждом матче, что говорит о стабильной атакующей игре. Однако в турнирной таблице у хозяев пока нет набранных очков, что добавляет мотивации проявить себя в товарищеском матче.

В составе Мэкклсфилда выделяются игроки, которые регулярно отличаются в последних играх, но точные имена и тактические схемы не раскрываются. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на привычный атакующий стиль, который приносил результат в контрольных встречах. Важно сохранить концентрацию в обороне, так как соперник способен на быстрые выпады.

Юнайтед оф Манчестер в последних пяти матчах чередовал победы и поражения, но две последние игры завершились разгромными результатами: 0:2 от Саутпорта и 1:4 от Солфорд Сити. Команда показывает нестабильность, особенно в обороне, пропуская в среднем более двух голов за игру. Тем не менее, в активе есть уверенные победы над Рочдейлом и Ранкорн Линнетс, что говорит о потенциале в атаке.

У гостей нет явных лидеров, чьи имена можно было бы выделить, но командная игра строится на быстрых переходах и использовании флангов. Тренерский штаб, вероятно, сделает акцент на исправлении ошибок в защите, которые приводили к крупным поражениям. В товарищеском матче у команды будет возможность проверить новые сочетания и улучшить взаимодействие между линиями.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не имеют статистики, поэтому прогноз строится на текущей форме и коэффициентах букмекеров. Учитывая нестабильность обеих команд и их равные турнирные показатели, наиболее вероятным исходом выглядит ничья, что подтверждается коэффициентом 4.30.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Мэкклсфилд — Юнайтед оф Манчестер, и где смотреть

Матч: Мэкклсфилд — Юнайтед оф Манчестер состоится 01.08.2026 и начнется в 17:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч Мэкклсфилд - Юнайтед оф Манчестер

Составы еще неизвестны

Мэкклсфилд - Юнайтед оф Манчестер – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
1.01
6.5
17
1.16
5.6
13
1.6
4
4.6
1.01
19.49
38.98

Статистика для ставок

10
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Мэкклсфилд не проигрывает в 5 последних матчах
Прогноз
Мэкклсфилд не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.02
Поставить
Мэкклсфилд – Юнайтед оф Манчестер: Мэкклсфилд побеждает в 3 последних очных матчах
Прогноз
Мэкклсфилд победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.01
Поставить
В последних 5 играх Юнайтед оф Манчестер пропускает в среднем 1.60 гола за игру
Прогноз
Мэкклсфилд забьет больше одного гола
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.17
Поставить
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