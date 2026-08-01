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Товарищеские матчи (клубы): Солфорд Сити — Брэдфорд, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Солфорд Сити — Брэдфорд пройдет 01.08.2026 на стадионе «The Peninsula Stadium». Хозяева набрали 0 очков в 3 турах сезона, гости — 0 очков в 5 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Брэдфорд — коэффициент 1.95. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
1.95
Ставка
Победа команды Брэдфорд
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Возможный выигрыш при повторении прогноза - 2 925 ₽
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Шансы команд на победу

Солфорд Сити подходит к матчу после серии уверенных побед в товарищеских встречах, включая разгром Юнайтед оф Манчестер (4:1) и победу над Карлайлом (2:0). Однако в официальных матчах сезона команда пока не набрала очков, что может отражать нестабильность в турнирных условиях. Тем не менее, атакующий потенциал хозяев выглядит внушительно, и они способны создавать моменты у чужих ворот.

В составе Солфорда выделяются игроки, которые регулярно отличаются в последних матчах, но точные имена и тактические схемы не раскрыты. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на быстрые переходы и фланговые атаки, используя поддержку домашних трибун. Однако против организованной обороны Брэдфорда хозяевам потребуется больше вариативности в завершающей стадии.

Брэдфорд демонстрирует впечатляющую форму в предсезонных матчах, одержав четыре победы в пяти встречах, включая крупные победы над Галифаксом (6:1) и Престоном (3:2). Несмотря на отсутствие очков в официальных турах, команда выглядит сыгранной и уверенной. Букмекеры оценивают победу гостей коэффициентом 1.95, что подчеркивает их статус фаворита в этом противостоянии.

Ключевые игроки Брэдфорда находятся в отличной форме, о чем свидетельствуют результаты последних матчей. Тренерский штаб, вероятно, сохранит атакующую модель, основанную на высоком прессинге и быстрых комбинациях. Гости способны контролировать темп игры и использовать ошибки обороны соперника, что делает их главными претендентами на победу.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не раскрыты, но текущая форма Брэдфорда и букмекерская оценка указывают на их преимущество. Тактический прогноз строится на том, что гости будут действовать агрессивнее и смогут реализовать свои моменты, что приведет к победе Брэдфорда.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Солфорд Сити — Брэдфорд, и где смотреть

Матч: Солфорд Сити — Брэдфорд состоится 01.08.2026 и начнется в 17:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «The Peninsula Stadium».

Стартовые составы на матч Солфорд Сити - Брэдфорд

Составы еще неизвестны

Солфорд Сити - Брэдфорд – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
9.5
1.17
7.5
10
1.12
8.4
7
1.35
4.8
9.27
1.17
7.38

Статистика для ставок

11
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Брэдфорд побеждает в 3 последних матчах в гостях в турнире «Товарищеские матчи (клубы)»
Прогноз
Брэдфорд победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
7.50
Поставить
Солфорд Сити – Брэдфорд: Брэдфорд не проигрывает в 5 последних матчах против этого соперника
Прогноз
Брэдфорд не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.25
Поставить
Солфорд Сити побеждает в 3 последних матчах
Прогноз
Солфорд Сити победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
9.50
Поставить
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