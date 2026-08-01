Товарищеские матчи (клубы): Эшфорд Таун — Хэнуорт Вилла, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Эшфорд Таун — Хэнуорт Вилла пройдет 01.08.2026. Хозяева набрали 0 очков в 2 турах сезона, гости — 0 очков в 4 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Эшфорд Таун — коэффициент 4.20. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Эшфорд Таун подходит к матчу после серии нестабильных результатов: в последних пяти играх команда одержала три победы, но также потерпела два крупных поражения. В турнирной таблице хозяева пока не набрали очков в двух турах, что отражает сложности на старте сезона. Тем не менее, букмекерская оценка в 4.20 на победу хозяев указывает на их потенциал, который может реализоваться при благоприятном стечении обстоятельств.

В составе Эшфорд Таун есть игроки, способные создавать моменты, что подтверждается разгромной победой над Фарнхэмом со счетом 4:0. Однако команде предстоит улучшить игру в обороне, учитывая пропущенные пять мячей от Эббсфлит Юнайтед. Тактически хозяева могут сделать ставку на быстрые атаки и стандартные положения, чтобы использовать слабые места соперника.

Хэнуорт Вилла демонстрирует уверенную форму в предсезонных матчах, одержав пять побед подряд с общим счетом 13:5. В турнирной таблице гости также не набрали очков, но провели больше матчей (четыре), что может говорить о более длительной подготовке. Коэффициент 1.65 на победу гостей отражает их статус фаворита, однако это не гарантирует успеха в конкретной игре.

В составе Хэнуорт Вилла выделяются результативные игроки, что видно по победам над Уэлин-Гарден-Сити (5:2) и Кингстониан (2:0). Команда уверенно чувствует себя в атаке, но может столкнуться с проблемами против организованной обороны. Тактически гости, вероятно, будут контролировать мяч и искать моменты через фланги, но хозяева могут использовать контратаки.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не представлены в доступных данных, поэтому тактический прогноз строится на текущей форме и букмекерских котировках. Несмотря на более высокий коэффициент, Эшфорд Таун имеет мотивацию прервать неудачную серию и способен навязать борьбу, что делает его победу вероятной в рамках данного матча.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Эшфорд Таун — Хэнуорт Вилла, и где смотреть

Матч: Эшфорд Таун — Хэнуорт Вилла состоится 01.08.2026 и начнется в 17:00 по московскому времени.