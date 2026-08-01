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Товарищеские матчи (клубы): Уолсолл — Ноттс Каунти, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Уолсолл — Ноттс Каунти пройдет 01.08.2026 на стадионе «Бескот». Хозяева набрали 0 очков в 3 турах сезона, гости — 0 очков в 4 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Ноттс Каунти — коэффициент 2.35. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
2.35
Ставка
Победа команды Ноттс Каунти
Бонус
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Возможный выигрыш при повторении прогноза - 3 525 ₽
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Шансы команд на победу

Уолсолл подходит к матчу после серии неудачных результатов: в последних пяти играх команда потерпела четыре поражения и один раз сыграла вничью. В трех турах сезона хозяева не набрали ни одного очка, что отражает проблемы в обороне и атаке. Тем не менее, товарищеский статус встречи позволяет тренерскому штабу экспериментировать с составом и искать новые сочетания, что может повлиять на игровой тонус.

Ориентировочный состав Уолсолла не раскрыт, но по доступным данным команда испытывает трудности с созданием моментов: в последних матчах забито всего два мяча при девяти пропущенных. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на оборонительную организацию и быстрые контратаки, однако для успеха потребуется улучшить реализацию и избегать ошибок в обороне, которые приводили к крупным поражениям.

Ноттс Каунти, несмотря на нестабильные результаты в межсезонье, показывает более высокую вариативность в атаке: в последних пяти матчах команда забила девять мячей, включая разгромную победу 5:0 над Олфретон Таун. В четырех турах сезона гости также не набрали очков, но товарищеские матчи позволяют наигрывать связи и повышать физические кондиции. Коэффициент 2.35 на победу гостей отражает их статус небольшого фаворита по мнению букмекеров.

В составе Ноттс Каунти выделяются игроки, способные решать эпизоды в одиночку, что подтверждается крупными победами над Солфорд Сити и Олфретон Таун. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на высокий прессинг и контроль мяча, используя фланговые подключения. Если команда сохранит агрессию в атаке и улучшит игру в обороне, у нее есть все шансы добиться положительного результата в предстоящей встрече.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не раскрыты, но тактический прогноз строится на текущей форме: Уолсолл испытывает проблемы в обороне, пропуская в среднем более двух мячей за игру, тогда как Ноттс Каунти демонстрирует атакующий потенциал. Учитывая букмекерскую оценку и мотивацию гостей, победа Ноттс Каунти выглядит предпочтительнее.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Уолсолл — Ноттс Каунти, и где смотреть

Матч: Уолсолл — Ноттс Каунти состоится 01.08.2026 и начнется в 17:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Бескот».

Стартовые составы на матч Уолсолл - Ноттс Каунти

Составы еще неизвестны

Уолсолл - Ноттс Каунти – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
10
1.12
10.5
9.1
1.03
10
2.75
3.2
2.4
15.15
1.04
15.15

Статистика для ставок

12
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Ноттс Каунти проигрывает в 3 последних матчах
Прогноз
Уолсолл победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
10
Поставить
Уолсолл не выигрывает в 5 последних матчах
Прогноз
Ноттс Каунти не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.30
Поставить
Уолсолл – Ноттс Каунти: Ноттс Каунти не проигрывает в 7 из 9 последних матчей против этого соперника в гостях
Прогноз
Ноттс Каунти не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.30
Поставить
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