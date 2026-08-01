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Товарищеские матчи (клубы): Телфорд Юнайтед — Тэмуорт, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Телфорд Юнайтед — Тэмуорт пройдет 01.08.2026 на стадионе «Нью Бакс Хэд». Хозяева набрали 0 очков в 2 турах сезона, гости — 0 очков в 5 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Тэмуорт — коэффициент 1.90. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
1.90
Ставка
Победа команды Тэмуорт
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Шансы команд на победу

Телфорд Юнайтед подходит к матчу после победы над Уолсоллом (1:0), но в целом сезон складывается непросто: команда набрала 0 очков в двух турах и демонстрирует нестабильные результаты. В последних пяти играх лишь одна победа, два поражения и две ничьи, что указывает на проблемы с реализацией моментов и обороной.

Ориентировочный состав и тактические детали неизвестны, но тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на дисциплину и компактность в центре поля. Однако букмекеры оценивают шансы хозяев невысоко (коэффициент 3.30), что отражает их текущую форму и кадровые сложности.

Тэмуорт, несмотря на отсутствие побед в последних матчах (две ничьи и три поражения), показывает более конкурентную игру против соперников разного уровня. Команда набрала 0 очков в пяти турах, но в товарищеских встречах часто добивалась ничейных результатов, что говорит о способности держать удар.

Букмекеры считают гостей фаворитами (коэффициент 1.90), что подкреплено их более высоким классом и мотивацией. В составе есть игроки, способные решить эпизод, а тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на быстрые атаки и стандартные положения. Тэмуорт имеет все шансы прервать серию неудач.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не приводятся, но тактический прогноз строится на текущей форме и букмекерской оценке. Тэмуорт выглядит предпочтительнее за счет более стабильной игры и мотивации, что делает победу гостей логичным исходом.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Телфорд Юнайтед — Тэмуорт, и где смотреть

Матч: Телфорд Юнайтед — Тэмуорт состоится 01.08.2026 и начнется в 17:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Нью Бакс Хэд».

Стартовые составы на матч Телфорд Юнайтед - Тэмуорт

Составы еще неизвестны

Телфорд Юнайтед - Тэмуорт – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
27
10.5
1.05
31
12
1.01
39.3
16.7
1.01

Статистика для ставок

10
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Тэмуорт не проигрывает в 5 из 7 последних матчей в гостях в турнире «Товарищеские матчи (клубы)»
Прогноз
Тэмуорт не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.05
Поставить
Телфорд Юнайтед – Тэмуорт: Телфорд Юнайтед не проигрывает в 7 из 8 последних матчей против этого соперника дома
Прогноз
Телфорд Юнайтед не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
2.80
Поставить
В последних 5 играх Тэмуорт пропускает в среднем 2.20 гола за игру
Прогноз
Телфорд Юнайтед забьет больше одного гола
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.63
Поставить
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