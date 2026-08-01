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Товарищеские матчи (клубы): Болтон — НАК, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Болтон — НАК пройдет 01.08.2026 на стадионе «Рибок Стэдиум». Хозяева набрали 0 очков в 4 турах сезона, гости — 0 очков в 5 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Болтон — коэффициент 1.82. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
1.82
Ставка
Победа команды Болтон
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Шансы команд на победу

Болтон подходит к матчу после серии из четырех игр без поражений, включая победы над Олдхэмом и Стокпортом. В последнем туре команда сыграла вничью с Флитвудом, но в целом демонстрирует стабильность в атаке, забивая в четырех из пяти последних матчей. Несмотря на отсутствие очков в турнирной таблице, хозяева имеют положительную динамику и будут стремиться использовать поддержку трибун.

В составе Болтона выделяются игроки, способные создавать моменты как в позиционных атаках, так и на контратаках. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на высокий прессинг и быстрые переходы, что должно принести плоды против соперника, который пропускал в трех из пяти последних игр. Ключевым фактором станет реализация созданных моментов, особенно в первом тайме.

НАК Бреда имеет в активе три победы в пяти последних матчах, но поражения от Эксельсиора и Эйндховена показывают уязвимость в обороне. Команда пропускала в четырех из пяти встреч, что может стать проблемой против мотивированного соперника. Гости, вероятно, сделают акцент на контроль мяча, но им будет сложно сдержать давление хозяев.

В составе НАК отсутствуют травмированные Лео Граймль и Бойд Лукассен, что ослабляет глубину состава. Тем не менее, команда имеет опытных исполнителей в атаке, способных решить эпизод. Однако оборона гостей выглядит менее надежной, и это может стать решающим фактором в матче, особенно если Болтон удастся быстро открыть счет.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи команд не имеют ярко выраженного фаворита, но текущая форма Болтона и проблемы НАК в обороне склоняют чашу весов в сторону хозяев. Учитывая коэффициент 1.82, победа Болтона выглядит обоснованным выбором.

Травмированные игроки

У команды НАК в списке травмированных Лео Граймль и Бойд Лукассен.

Когда начнется матч Болтон — НАК, и где смотреть

Матч: Болтон — НАК состоится 01.08.2026 и начнется в 17:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Рибок Стэдиум».

Стартовые составы на матч Болтон - НАК

Составы еще неизвестны

Болтон - НАК – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
1.1
5.6
32
1.02
9.4
41
1.08
9.75
76
1.01
18.1
38.17

Статистика для ставок

8
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Болтон не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
Прогноз
Болтон не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.04
Поставить
В последних 5 играх Болтон пропускает в среднем 1.00 гола за игру
Прогноз
НАК забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
2.10
Поставить
В последних 5 играх Болтон забивает в среднем 1.80 гола за игру
Прогноз
Болтон забьет больше одного гола
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.28
Поставить
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