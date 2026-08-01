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Товарищеские матчи (клубы): Лимавади Юнайтед — Strabane Athletic, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Лимавади Юнайтед — Strabane Athletic пройдет 01.08.2026 на стадионе «TBC (Northern Ireland)». Хозяева набрали 0 очков в 6 турах сезона, гости — 0 очков в 2 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 4.50. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
4.50
Ставка
Ничья
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Шансы команд на победу

Лимавади Юнайтед подходит к матчу с серией из трех игр без поражений, включая две нулевые ничьи и победу над Инститьютом. В турнирной таблице команда пока не набрала очков в шести турах, что указывает на сложности в завершении атак. Однако в последних встречах оборона действовала надежно, пропустив лишь один мяч в трех матчах, что создает основу для плотной игры.

В составе Лимавади Юнайтед выделяются игроки, способные создавать моменты на стандартах и при быстрых переходах. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на компактную среднюю линию и быстрые фланговые атаки. Учитывая, что соперник пропускал крупно в некоторых матчах, хозяева могут рассчитывать на успех при реализации своих шансов, но для этого потребуется повысить точность ударов.

Strabane Athletic в последних матчах демонстрирует нестабильные результаты: ничья с Дангэннон Свифтс и разгромное поражение от Баллимены Юнайтед. В турнирной таблице команда также не набрала очков в двух турах, что говорит о проблемах в обороне. Тем не менее, в матче с Дангэннон Свифтс гости показали характер, сумев отыграться, что может придать уверенности перед встречей.

Ключевые игроки Strabane Athletic способны использовать свободные зоны за спинами защитников, особенно при контратаках. Однако команде важно избегать ошибок в первом пасе, так как соперник активно прессингует. Тактически гости могут сыграть от обороны, сделав ставку на быстрые выпады и стандартные положения, что при должной реализации может принести очки.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не имеют статистики, но по доступным данным обе команды испытывают трудности в атаке и имеют проблемы в обороне. Учитывая низкую результативность последних матчей и равные турнирные показатели, наиболее вероятным исходом выглядит ничья, что подтверждается коэффициентом 4.50.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Лимавади Юнайтед — Strabane Athletic, и где смотреть

Матч: Лимавади Юнайтед — Strabane Athletic состоится 01.08.2026 и начнется в 17:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «TBC (Northern Ireland)».

Стартовые составы на матч Лимавади Юнайтед - Страбан Атлетик

Составы еще неизвестны

Лимавади Юнайтед - Страбан Атлетик – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
1.08
7.1
32
1.01
10
41
1.55
4.32
4.71

Статистика для ставок

7
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Страбан Атлетик не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
Прогноз
Страбан Атлетик не проиграет
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Коэффициент
1.55
Поставить
В последних 5 играх Лимавади Юнайтед пропускает в среднем 0.80 гола за игру
Прогноз
Страбан Атлетик забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
2.20
Поставить
В последних 5 играх Лимавади Юнайтед забивает в среднем 1.20 гола за игру
Прогноз
Лимавади Юнайтед забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.67
Поставить
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