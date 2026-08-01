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Товарищеские матчи (клубы): Гленавон — Баллимена Юнайтед, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Гленавон — Баллимена Юнайтед пройдет 01.08.2026 на стадионе «TBC (Northern Ireland)». Хозяева набрали 0 очков в 2 турах сезона, гости — 0 очков в 8 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Баллимена Юнайтед — коэффициент 2.00. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
2.00
Ставка
Победа команды Баллимена Юнайтед
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Шансы команд на победу

Гленавон подходит к матчу после серии неудачных результатов: в последних пяти встречах команда потерпела четыре поражения и один раз сыграла вничью. В текущем сезоне хозяева набрали 0 очков в двух турах, что отражает проблемы в обороне — в последних играх пропущено много мячей. Тем не менее, турнирная мотивация остается высокой, и команда будет стремиться прервать неудачную серию.

В составе Гленавона есть игроки, способные создать моменты у чужих ворот, но реализация оставляет желать лучшего. Тренерский штаб, вероятно, сделает акцент на плотной игре в центре поля и быстрых контратаках. Однако против команды, которая находится в хорошей форме, хозяевам будет сложно контролировать ход игры, и им придется рассчитывать на стандартные положения и индивидуальные действия.

Баллимена Юнайтед демонстрирует уверенную игру в последних матчах: в пяти встречах одержано четыре победы и одна ничья, с общей разницей мячей 14:4. Гости набрали 0 очков в восьми турах, но это не отражает их текущую форму, так как последние результаты показывают высокую результативность и надежность в обороне. Команда находится на подъеме и готова к борьбе за положительный результат.

В составе Баллимена Юнайтед выделяются игроки атакующей линии, которые регулярно отличаются в последних матчах. Тренерский штаб может использовать несколько тактических схем, что делает команду непредсказуемой для соперника. Гости предпочитают активный прессинг и быстрые переходы в атаку, что может создать проблемы обороне Гленавона. С учетом текущей формы, Баллимена Юнайтед выглядит предпочтительнее.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не имеют ярко выраженного фаворита, но текущая форма Баллимена Юнайтед значительно лучше: гости выиграли четыре из пяти последних матчей, тогда как хозяева проиграли четыре из пяти. Тактически Баллимена Юнайтед способен навязать свой темп и использовать слабые места в обороне соперника, что делает победу гостей наиболее вероятным исходом.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Гленавон — Баллимена Юнайтед, и где смотреть

Матч: Гленавон — Баллимена Юнайтед состоится 01.08.2026 и начнется в 17:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «TBC (Northern Ireland)».

Стартовые составы на матч Гленавон - Баллимена Юнайтед

Составы еще неизвестны

Гленавон - Баллимена Юнайтед – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
7.8
1.2
7.3
6.2
1.29
4.8
6.5
1.35
5
8.12
1.24
6.02

Статистика для ставок

11
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Баллимена Юнайтед не проигрывает в 6 последних матчах
Прогноз
Баллимена Юнайтед не проиграет
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Коэффициент
2.35
Поставить
Гленавон проигрывает в 4 последних матчах
Прогноз
Баллимена Юнайтед победит
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
7.30
Поставить
Гленавон – Баллимена Юнайтед: Гленавон не проигрывает в 5 из 7 последних матчей против этого соперника
Прогноз
Гленавон не проиграет
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Коэффициент
1.09
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