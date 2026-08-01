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Товарищеские матчи (клубы): Суонси — Леганес, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Суонси — Леганес пройдет 01.08.2026 на стадионе «Либерти Стэдиум». Хозяева набрали 0 очков в 2 турах сезона, гости — 0 очков в 4 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 4.05. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
4.05
Ставка
Ничья
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Шансы команд на победу

Суонси подходит к матчу после серии уверенных результатов в товарищеских встречах: победа над Удинезе (2:0) и ничья с Хольштайн Киль (2:2) показывают стабильность в атаке. В прошлом сезоне команда также набирала очки в большинстве игр, что говорит о сбалансированной игре. Однако в текущем турнирном сезоне у хозяев пока нет очков после двух туров, что добавляет мотивации реабилитироваться перед болельщиками.

Ориентировочный состав Суонси не раскрыт, но по доступным данным команда делает ставку на контроль мяча и быстрые атаки. Тренерский штаб, вероятно, сохранит привычную схему, которая приносила результат в последних матчах. Ключевым фактором станет реализация моментов, так как в товарищеских играх команда забивала минимум дважды, что создает давление на оборону соперника.

Леганес в последних матчах демонстрирует осторожный футбол: две нулевые ничьи с Насьоналом и Альбасете, а также победа над Пенафиэлом (2:0). В прошлом сезоне команда чередовала победы и поражения, но в целом сохраняла конкурентный уровень. В текущем сезоне у гостей также нет очков после четырех туров, что указывает на сложности в атаке, но и на организованную оборону.

Состав Леганеса не раскрыт, но по стилю игры команда предпочитает действовать вторым номером, используя быстрые контратаки. В товарищеских матчах гости редко пропускали, что говорит о дисциплине в защите. Для успеха им важно сохранить концентрацию на стандартах и использовать моменты после перехватов, так как позиционная атака пока не приносит результата.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не указаны, но по стилю игры можно ожидать закрытый матч с небольшим количеством моментов. Суонси будет контролировать мяч, а Леганес сделает ставку на оборону и контратаки. Учитывая низкую результативность гостей и мотивацию хозяев, наиболее вероятен равный счет, что подтверждает коэффициент на ничью 4.05.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Суонси — Леганес, и где смотреть

Матч: Суонси — Леганес состоится 01.08.2026 и начнется в 17:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Либерти Стэдиум».

Стартовые составы на матч Суонси - Леганес

Составы еще неизвестны

Суонси - Леганес – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
1.99
3.45
3.35
1.01
12.76
39.26
1.05
6.3
34
1.01
10
41

Статистика для ставок

8
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Суонси не проигрывает в 5 последних матчах
Прогноз
Суонси не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.04
Поставить
В последних 5 играх Леганес пропускает в среднем 0.40 гола за игру
Прогноз
Суонси не забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
3
Поставить
В последних 5 играх Леганес забивает в среднем 0.80 гола за игру
Прогноз
Леганес забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
2.50
Поставить
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