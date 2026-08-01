Товарищеские матчи (клубы): Суонси — Леганес, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Суонси — Леганес пройдет 01.08.2026 на стадионе «Либерти Стэдиум». Хозяева набрали 0 очков в 2 турах сезона, гости — 0 очков в 4 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 4.05. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Суонси подходит к матчу после серии уверенных результатов в товарищеских встречах: победа над Удинезе (2:0) и ничья с Хольштайн Киль (2:2) показывают стабильность в атаке. В прошлом сезоне команда также набирала очки в большинстве игр, что говорит о сбалансированной игре. Однако в текущем турнирном сезоне у хозяев пока нет очков после двух туров, что добавляет мотивации реабилитироваться перед болельщиками.

Ориентировочный состав Суонси не раскрыт, но по доступным данным команда делает ставку на контроль мяча и быстрые атаки. Тренерский штаб, вероятно, сохранит привычную схему, которая приносила результат в последних матчах. Ключевым фактором станет реализация моментов, так как в товарищеских играх команда забивала минимум дважды, что создает давление на оборону соперника.

Леганес в последних матчах демонстрирует осторожный футбол: две нулевые ничьи с Насьоналом и Альбасете, а также победа над Пенафиэлом (2:0). В прошлом сезоне команда чередовала победы и поражения, но в целом сохраняла конкурентный уровень. В текущем сезоне у гостей также нет очков после четырех туров, что указывает на сложности в атаке, но и на организованную оборону.

Состав Леганеса не раскрыт, но по стилю игры команда предпочитает действовать вторым номером, используя быстрые контратаки. В товарищеских матчах гости редко пропускали, что говорит о дисциплине в защите. Для успеха им важно сохранить концентрацию на стандартах и использовать моменты после перехватов, так как позиционная атака пока не приносит результата.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не указаны, но по стилю игры можно ожидать закрытый матч с небольшим количеством моментов. Суонси будет контролировать мяч, а Леганес сделает ставку на оборону и контратаки. Учитывая низкую результативность гостей и мотивацию хозяев, наиболее вероятен равный счет, что подтверждает коэффициент на ничью 4.05.

Статистика личных встреч Еще не было личных встреч

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Суонси — Леганес, и где смотреть

Матч: Суонси — Леганес состоится 01.08.2026 и начнется в 17:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Либерти Стэдиум».