Товарищеские матчи (клубы): АФК Уимблдон — Куинз Парк Рейнджерс, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: АФК Уимблдон — Куинз Парк Рейнджерс пройдет 01.08.2026 на стадионе «The Cherry Red Records Stadium». Хозяева набрали 0 очков в 4 турах сезона, гости — 0 очков в 4 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Куинз Парк Рейнджерс — коэффициент 2.00. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

АФК Уимблдон подходит к матчу после серии нестабильных результатов: в последних пяти встречах команда одержала две победы, один раз сыграла вничью и потерпела два поражения. В турнирной таблице хозяева пока не набрали очков в четырех турах, что отражает сложности с реализацией моментов и плотностью игры в обороне. Тем не менее, в товарищеских матчах команда выглядела увереннее, особенно в домашних стенах, где удалось обыграть Чарльтон и Саттон Юнайтед.

В составе АФК Уимблдон нет явных лидеров, способных решить исход встречи в одиночку, но тренерский штаб может рассчитывать на коллективные действия и стандартные положения. Ориентировочный состав, вероятно, будет близок к оптимальному, однако отсутствие стабильности в атаке может стать проблемой против организованной обороны соперника. Хозяевам важно действовать компактно и использовать фланги, чтобы создавать давление на ворота гостей.

Куинз Парк Рейнджерс демонстрирует более уверенную форму в предсезонных матчах: в последних пяти играх команда одержала три победы, дважды сыграла вничью и не потерпела ни одного поражения. Особенно выделяется победа над Фиорентиной со счетом 3:2, что говорит о высоком атакующем потенциале. В турнирной таблице гости, как и хозяева, пока не набрали очков, но товарищеские матчи показывают, что команда находится в хорошем тонусе и готова к сезону.

Куинз Парк Рейнджерс имеет в составе опытных игроков, способных контролировать темп игры и создавать моменты. Несмотря на потерю Тарика Лэмпти из-за травмы, у команды достаточно глубина состава, чтобы компенсировать его отсутствие. Тренерский штаб может сделать ставку на быстрые переходы из обороны в атаку и стандартные положения. Гости выглядят предпочтительнее по игре в атаке, что дает им хорошие шансы на победу в этом матче.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не отличаются высокой результативностью, но в последних матчах Куинз Парк Рейнджерс чаще добивался положительного результата. Учитывая более уверенную форму гостей и их атакующий потенциал, а также букмекерскую оценку, которая отдает предпочтение Куинз Парк Рейнджерс, именно они являются фаворитами этого противостояния.

Травмированные игроки

У команды Куинз Парк Рейнджерс в списке травмированных Тарик Лэмпти.

Когда начнется матч АФК Уимблдон — Куинз Парк Рейнджерс, и где смотреть

Матч: АФК Уимблдон — Куинз Парк Рейнджерс состоится 01.08.2026 и начнется в 17:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «The Cherry Red Records Stadium».