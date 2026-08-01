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Товарищеские матчи (клубы): Стокпорт — Престон, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Стокпорт — Престон пройдет 01.08.2026 на стадионе «Эджли Парк». Хозяева набрали 0 очков в 2 турах сезона, гости — 0 очков в 3 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Престон — коэффициент 2.25. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
2.25
Ставка
Победа команды Престон
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Шансы команд на победу

Стокпорт подходит к матчу после двух побед подряд в товарищеских встречах, но в турнирной таблице у команды пока ноль очков после двух туров. Эти результаты показывают, что хозяева способны набирать ход, однако стабильности в официальных матчах им не хватает. В последних пяти играх у Стокпорта три победы и одно крупное поражение, что говорит о переменчивости формы.

Ориентировочный состав Стокпорта не раскрыт, но тренерский штаб может сделать ставку на сыгранность и домашнюю поддержку. В товарищеских матчах команда чаще добивалась успеха, когда действовала первым номером и создавала моменты у чужих ворот. Однако против Престона, который имеет больше игровой практики в межсезонье, хозяевам важно будет сохранить концентрацию в обороне.

Престон провел больше матчей в межсезонье, но результаты неоднозначные: одна победа, одна ничья и два поражения в последних пяти встречах. В турнирной таблице у гостей также ноль очков после трех туров, что указывает на сложности в официальных играх. Тем не менее, букмекеры оценивают шансы Престона выше, чем у соперника, что может быть связано с более высоким классом игроков.

В составе Престона есть исполнители, способные решить эпизод, но точные данные о составе отсутствуют. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на быстрые переходы из обороны в атаку и стандартные положения. Учитывая, что соперник не отличается стабильностью, гости могут использовать свои шансы в контратаках и выйти победителями.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не раскрыты, но тактический прогноз строится на том, что Престон имеет больше опыта выступлений на высоком уровне. В товарищеском матче, где результат не имеет решающего значения, гости могут действовать раскрепощеннее и использовать ошибки хозяев. Поэтому ставка на победу Престона выглядит обоснованной.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Стокпорт — Престон, и где смотреть

Матч: Стокпорт — Престон состоится 01.08.2026 и начнется в 17:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Эджли Парк».

Стартовые составы на матч Стокпорт - Престон

Составы еще неизвестны

Стокпорт - Престон – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
2.35
3.6
2.65
2.3
3.6
2.6
2.46
3.45
2.55
1.04
8.77
48.75

Статистика для ставок

10
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Стокпорт – Престон: Престон не проигрывает в 7 из 9 последних матчей против этого соперника
Прогноз
Престон не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.53
Поставить
Стокпорт не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
Прогноз
Стокпорт не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.42
Поставить
В последних 5 играх Престон пропускает в среднем 2.00 гола за игру
Прогноз
Стокпорт забьет больше одного гола
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.35
Поставить
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