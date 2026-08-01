Товарищеские матчи (клубы): Слау Таун — Уилдстон, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Слау Таун — Уилдстон пройдет 01.08.2026 на стадионе «Arbour Park».

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Уилдстон — коэффициент 2.03. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Слау Таун подходит к матчу после серии неудачных результатов: в последних пяти играх команда одержала лишь одну победу, потерпев три крупных поражения. Турнирное положение нестабильно, оборона пропускает много, что создает дополнительные риски в предстоящей встрече.

В атаке Слау Таун способен создавать моменты, о чем говорит результативный матч с Дагенхэмом, но оборона остается уязвимой. Тренерскому штабу предстоит найти баланс между атакующими действиями и защитой, чтобы не допустить повторения крупных поражений.

Уилдстон находится в отличной форме: в последних пяти матчах одержано три победы, включая две подряд с сухим счетом. Команда уверенно действует в обороне и эффективно реализует моменты, что подтверждает победа над АФК Уимблдон и МК Донс.

Уилдстон демонстрирует сбалансированную игру: надежная защита и быстрые контратаки. Ключевые игроки находятся в хорошей форме, а тренерский штаб может варьировать тактику в зависимости от соперника. Это делает команду фаворитом предстоящего матча.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не имеют статистики, но текущая форма Уилдстон выглядит предпочтительнее: команда выиграла два последних матча с сухим счетом, тогда как Слау Таун пропускает много. Букмекерская оценка также отдает предпочтение гостям, что подтверждает целесообразность ставки на победу Уилдстон.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Слау Таун — Уилдстон, и где смотреть

Матч: Слау Таун — Уилдстон состоится 01.08.2026 и начнется в 17:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Arbour Park».