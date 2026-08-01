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Товарищеские матчи (клубы): Слау Таун — Уилдстон, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Слау Таун — Уилдстон пройдет 01.08.2026 на стадионе «Arbour Park».

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Победа команды Уилдстон — коэффициент 2.03. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
2.03
Ставка
Победа команды Уилдстон
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Возможный выигрыш при повторении прогноза - 3 045 ₽
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Шансы команд на победу

Слау Таун подходит к матчу после серии неудачных результатов: в последних пяти играх команда одержала лишь одну победу, потерпев три крупных поражения. Турнирное положение нестабильно, оборона пропускает много, что создает дополнительные риски в предстоящей встрече.

В атаке Слау Таун способен создавать моменты, о чем говорит результативный матч с Дагенхэмом, но оборона остается уязвимой. Тренерскому штабу предстоит найти баланс между атакующими действиями и защитой, чтобы не допустить повторения крупных поражений.

Уилдстон находится в отличной форме: в последних пяти матчах одержано три победы, включая две подряд с сухим счетом. Команда уверенно действует в обороне и эффективно реализует моменты, что подтверждает победа над АФК Уимблдон и МК Донс.

Уилдстон демонстрирует сбалансированную игру: надежная защита и быстрые контратаки. Ключевые игроки находятся в хорошей форме, а тренерский штаб может варьировать тактику в зависимости от соперника. Это делает команду фаворитом предстоящего матча.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не имеют статистики, но текущая форма Уилдстон выглядит предпочтительнее: команда выиграла два последних матча с сухим счетом, тогда как Слау Таун пропускает много. Букмекерская оценка также отдает предпочтение гостям, что подтверждает целесообразность ставки на победу Уилдстон.

Травмированные игроки

Точные данные о травмированных игроках на момент публикации не подтверждены.

Когда начнется матч Слау Таун — Уилдстон, и где смотреть

Матч: Слау Таун — Уилдстон состоится 01.08.2026 и начнется в 17:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Arbour Park».

Стартовые составы на матч Слау Таун - Уилдстон

Составы еще неизвестны

Слау Таун - Уилдстон – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
26
6
1.13
76
10.5
1.12

Статистика для ставок

9
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Уилдстон проигрывает в 7 последних матчах в гостях в турнире «Товарищеские матчи (клубы)»
Прогноз
Слау Таун победит
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Коэффициент
26
Поставить
В последних 5 играх Слау Таун пропускает в среднем 3.60 гола за игру
Прогноз
Уилдстон забьет больше двух голов
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.25
Поставить
В последних 5 играх Слау Таун забивает в среднем 1.80 гола за игру
Прогноз
Слау Таун забьет больше одного гола
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.82
Поставить
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