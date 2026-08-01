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Товарищеские матчи (клубы): Кардифф Сити — Рома, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Кардифф Сити — Рома пройдет 01.08.2026 на стадионе «Кардифф Сити Стэдиум». Хозяева набрали 0 очков в 3 турах сезона, гости — 0 очков в 1 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 4.40. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Прогноз на матч
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Коэффициент
4.40
Ставка
Ничья
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Шансы команд на победу

Кардифф Сити подходит к матчу с нестабильными результатами в последних играх: в пяти встречах команда забила 20 голов, но пропустила 14, что указывает на открытый футбол с акцентом на атаку. В текущем турнире у хозяев две победы и одно поражение, при этом они пропускают в трех последних матчах, что создает риски в обороне. Однако домашняя серия без поражений в пяти из семи последних игр добавляет уверенности, а средний показатель забитых мячей (4.00 за игру) говорит о высокой результативности.

В атаке Кардифф полагается на коллективные действия, что подтверждается стабильными голами в девяти из одиннадцати последних матчей. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на быстрые переходы и давление на ворота соперника, используя поддержку трибун. При этом оборона остается уязвимой, и против команды с высоким процентом владения это может стать ключевым фактором. Ориентировочный состав, скорее всего, будет нацелен на сохранение привычной структуры игры, но без дополнительных данных сложно выделить отдельных исполнителей.

Рома демонстрирует стабильность: команда не проигрывает в восьми последних матчах и забивает в 18 играх подряд, что говорит о надежной атакующей линии. В пяти последних встречах гости забили 14 голов, пропустив всего 5, а средние показатели (2.80 забитых и 1.00 пропущенных за игру) подчеркивают баланс. В текущем турнире у Ромы одна ничья без поражений, что указывает на способность контролировать ход встречи, даже если не всегда удается выигрывать.

Ключевым игроком атаки является Пауло Дибала, забивший два гола в сезоне, и его взаимодействие с партнерами может стать главной угрозой для обороны Кардиффа. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на контроль мяча и позиционные атаки, используя класс исполнителей. Однако стоит учитывать, что у Ромы есть травмированные Мараш Кумбула и Лоренцо Пеллегрини, что может ограничить ротацию. Тем не менее, глубина состава позволяет рассчитывать на сохранение игрового ритма и создание моментов у чужих ворот.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не имеют статистики в доступных данных, поэтому тактический прогноз строится на текущих показателях. Кардифф результативен дома, но уязвим в обороне, тогда как Рома стабильна и забивает в каждой игре. Учитывая высокие средние показатели голов у обеих сторон и склонность хозяев пропускать, матч обещает быть открытым, что повышает вероятность ничейного исхода.

Травмированные игроки

У команды Рома в списке травмированных Мараш Кумбула и Лоренцо Пеллегрини.

Когда начнется матч Кардифф Сити — Рома, и где смотреть

Матч: Кардифф Сити — Рома состоится 01.08.2026 и начнется в 17:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Кардифф Сити Стэдиум».

Стартовые составы на матч Кардифф - Рома

Кардифф
Основной состав
  • 1
    Флаг
    Натан Тротт
    ВР
  • 3
    Флаг
    Джоэл Бэган
    ЗЩ
  • 4
    Флаг
    Гэбриэл Ошо
    ЗЩ
  • 12
    Флаг
    Кэлум Чемберс
    ЗЩ
  • 8
    Флаг
    Перри Ын
    ЗЩ
  • 19
    Флаг
    Киан Эшфорд
    НАП
  • 18
    Флаг
    Алекс Робертсон
    ПЗ
  • 16
    Флаг
    Крис Уиллок
    ПЗ
  • 23
    Флаг
    Джоэл Колуилл
    ПЗ
  • 11
    Флаг
    Олли Тэннер
    НАП
  • 9
    Флаг
    Юсеф Салех
    НАП
Запасные
  • 41
    Флаг
    Мэттью Тернер
    ВР
  • 30
    Флаг
    Харри Тайрер
    ВР
  • 26
    Флаг
    Ронан Кпакио
    ЗЩ
  • 21
    Флаг
    Ноа Аньядике
    ПЗ
  • 24
    Флаг
    Илай Кинг
    ПЗ
  • 22
    Флаг
    Дакарай Мафико
    ПЗ
  • 15
    Флаг
    Роб Танкевич
    ПЗ
  • 14
    Флаг
    Дэвид Тернбулл
    ПЗ
  • 5
    Флаг
    Пол Морено
    ПЗ
  • 25
    Флаг
    Айзек Дэвис
    НАП
  • 17
    Флаг
    Каллум Робинсон
    НАП
Рома
Основной состав
  • 99
    Флаг
    Миле Свилар
    ВР
  • 22
    Флаг
    Марио Эрмосо
    ЗЩ
  • 5
    Флаг
    Эван Ндика
    ЗЩ
  • 23
    Флаг
    Джанлука Манчини
    ЗЩ
  • 18
    Флаг
    Матиас Соуле
    НАП
  • 43
    Флаг
    Уэсли Франса
    ЗЩ
  • 2
    Флаг
    Девайн Ренсх
    ЗЩ
  • 69
    Флаг
    Мухаммед Бах
    ПЗ
  • 4
    Флаг
    Брайан Кристанте
    ПЗ
  • 9
    Флаг
    Сантьяго Кастро
    НАП
  • 21
    Флаг
    Пауло Дибала
    НАП
Запасные
  • 70
    Флаг
    Джорджо Де Марци
    ВР
  • 95
    Флаг
    Пьерлуиджи Голлини
    ВР
  • 87
    Флаг
    Даниэле Гиларди
    ЗЩ
  • 77
    Флаг
    Эмануэле Лулли
    ЗЩ
  • 60
    Флаг
    Маттиа Маннини
    ЗЩ
  • 72
    Флаг
    Федерико Нардин
    ЗЩ
  • 75
    Флаг
    Филиппо Реале
    ЗЩ
  • 24
    Флаг
    Ян Зелковски
    ЗЩ
  • 62
    Флаг
    Francesco Panico
    ПЗ
  • 67
    Флаг
    Луиджи Керубини
    НАП
  • 14
    Флаг
    Дониэлл Мален
    НАП
  • 78
    Флаг
    Робиньо Вас
    НАП
Не принимают участие
  • 24
    Флаг
    Мараш Кумбула
    ЗЩ
  • 7
    Флаг
    Лоренцо Пеллегрини
    ПЗ

Кардифф - Рома – коэффициенты букмекеров на матч 05 августа 2026

Букмекер
1.14
10.75
76
1.01
18.92
34.87
1.12
7.4
18
39
10
1.01

Статистика для ставок

9
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Рома не проигрывает в 8 последних матчах
Прогноз
Рома не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.18
Поставить
Кардифф не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома
Прогноз
Кардифф не проиграет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
2.30
Поставить
В последних 5 играх Рома пропускает в среднем 1.00 гола за игру
Прогноз
Кардифф забьет
Логотип букмекера Fonbet
Коэффициент
1.45
Поставить
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