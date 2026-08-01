Товарищеские матчи (клубы): Кардифф Сити — Рома, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Кардифф Сити — Рома пройдет 01.08.2026 на стадионе «Кардифф Сити Стэдиум». Хозяева набрали 0 очков в 3 турах сезона, гости — 0 очков в 1 турах.

Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 4.40. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.

Шансы команд на победу

Кардифф Сити подходит к матчу с нестабильными результатами в последних играх: в пяти встречах команда забила 20 голов, но пропустила 14, что указывает на открытый футбол с акцентом на атаку. В текущем турнире у хозяев две победы и одно поражение, при этом они пропускают в трех последних матчах, что создает риски в обороне. Однако домашняя серия без поражений в пяти из семи последних игр добавляет уверенности, а средний показатель забитых мячей (4.00 за игру) говорит о высокой результативности.

В атаке Кардифф полагается на коллективные действия, что подтверждается стабильными голами в девяти из одиннадцати последних матчей. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на быстрые переходы и давление на ворота соперника, используя поддержку трибун. При этом оборона остается уязвимой, и против команды с высоким процентом владения это может стать ключевым фактором. Ориентировочный состав, скорее всего, будет нацелен на сохранение привычной структуры игры, но без дополнительных данных сложно выделить отдельных исполнителей.

Рома демонстрирует стабильность: команда не проигрывает в восьми последних матчах и забивает в 18 играх подряд, что говорит о надежной атакующей линии. В пяти последних встречах гости забили 14 голов, пропустив всего 5, а средние показатели (2.80 забитых и 1.00 пропущенных за игру) подчеркивают баланс. В текущем турнире у Ромы одна ничья без поражений, что указывает на способность контролировать ход встречи, даже если не всегда удается выигрывать.

Ключевым игроком атаки является Пауло Дибала, забивший два гола в сезоне, и его взаимодействие с партнерами может стать главной угрозой для обороны Кардиффа. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на контроль мяча и позиционные атаки, используя класс исполнителей. Однако стоит учитывать, что у Ромы есть травмированные Мараш Кумбула и Лоренцо Пеллегрини, что может ограничить ротацию. Тем не менее, глубина состава позволяет рассчитывать на сохранение игрового ритма и создание моментов у чужих ворот.

Последние матчи и личные встречи

Очные встречи между командами не имеют статистики в доступных данных, поэтому тактический прогноз строится на текущих показателях. Кардифф результативен дома, но уязвим в обороне, тогда как Рома стабильна и забивает в каждой игре. Учитывая высокие средние показатели голов у обеих сторон и склонность хозяев пропускать, матч обещает быть открытым, что повышает вероятность ничейного исхода.

Статистика личных встреч Еще не было личных встреч

Травмированные игроки

У команды Рома в списке травмированных Мараш Кумбула и Лоренцо Пеллегрини.

Когда начнется матч Кардифф Сити — Рома, и где смотреть

Матч: Кардифф Сити — Рома состоится 01.08.2026 и начнется в 17:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Кардифф Сити Стэдиум».