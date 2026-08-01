Товарищеские матчи (клубы): Кардифф Сити — Рома, шансы команд на победу в матче

Матч товарищеских матчей: Кардифф Сити — Рома пройдет 01.08.2026 на стадионе «Кардифф Сити Стэдиум». Хозяева набрали 0 очков в 3 турах сезона, гости — 0 очков в 1 турах.
Для болельщиков важны форма команд, кадровая ситуация и очные встречи. Прогноз: Ничья — коэффициент 4.40. Подробный разбор шансов, состава и последних результатов — ниже. Данные актуальны на момент публикации и перед началом игры могут измениться.
Шансы команд на победу
Кардифф Сити подходит к матчу с нестабильными результатами в последних играх: в пяти встречах команда забила 20 голов, но пропустила 14, что указывает на открытый футбол с акцентом на атаку. В текущем турнире у хозяев две победы и одно поражение, при этом они пропускают в трех последних матчах, что создает риски в обороне. Однако домашняя серия без поражений в пяти из семи последних игр добавляет уверенности, а средний показатель забитых мячей (4.00 за игру) говорит о высокой результативности.
В атаке Кардифф полагается на коллективные действия, что подтверждается стабильными голами в девяти из одиннадцати последних матчей. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на быстрые переходы и давление на ворота соперника, используя поддержку трибун. При этом оборона остается уязвимой, и против команды с высоким процентом владения это может стать ключевым фактором. Ориентировочный состав, скорее всего, будет нацелен на сохранение привычной структуры игры, но без дополнительных данных сложно выделить отдельных исполнителей.
Рома демонстрирует стабильность: команда не проигрывает в восьми последних матчах и забивает в 18 играх подряд, что говорит о надежной атакующей линии. В пяти последних встречах гости забили 14 голов, пропустив всего 5, а средние показатели (2.80 забитых и 1.00 пропущенных за игру) подчеркивают баланс. В текущем турнире у Ромы одна ничья без поражений, что указывает на способность контролировать ход встречи, даже если не всегда удается выигрывать.
Ключевым игроком атаки является Пауло Дибала, забивший два гола в сезоне, и его взаимодействие с партнерами может стать главной угрозой для обороны Кардиффа. Тренерский штаб, вероятно, сделает ставку на контроль мяча и позиционные атаки, используя класс исполнителей. Однако стоит учитывать, что у Ромы есть травмированные Мараш Кумбула и Лоренцо Пеллегрини, что может ограничить ротацию. Тем не менее, глубина состава позволяет рассчитывать на сохранение игрового ритма и создание моментов у чужих ворот.
Последние матчи и личные встречи
Очные встречи между командами не имеют статистики в доступных данных, поэтому тактический прогноз строится на текущих показателях. Кардифф результативен дома, но уязвим в обороне, тогда как Рома стабильна и забивает в каждой игре. Учитывая высокие средние показатели голов у обеих сторон и склонность хозяев пропускать, матч обещает быть открытым, что повышает вероятность ничейного исхода.
Статистика личных встреч
Травмированные игроки
У команды Рома в списке травмированных Мараш Кумбула и Лоренцо Пеллегрини.
Когда начнется матч Кардифф Сити — Рома, и где смотреть
Матч: Кардифф Сити — Рома состоится 01.08.2026 и начнется в 17:00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Кардифф Сити Стэдиум».
Стартовые составы на матч Кардифф - Рома
- 1Натан ТроттВР
- 3Джоэл БэганЗЩ
- 4Гэбриэл ОшоЗЩ
- 12Кэлум ЧемберсЗЩ
- 8Перри ЫнЗЩ
- 19Киан ЭшфордНАП
- 18Алекс РобертсонПЗ
- 16Крис УиллокПЗ
- 23Джоэл КолуиллПЗ
- 11Олли ТэннерНАП
- 9Юсеф СалехНАП
- 41Мэттью ТернерВР
- 30Харри ТайрерВР
- 26Ронан КпакиоЗЩ
- 21Ноа АньядикеПЗ
- 24Илай КингПЗ
- 22Дакарай МафикоПЗ
- 15Роб ТанкевичПЗ
- 14Дэвид ТернбуллПЗ
- 5Пол МореноПЗ
- 25Айзек ДэвисНАП
- 17Каллум РобинсонНАП
- 99Миле СвиларВР
- 22Марио ЭрмосоЗЩ
- 5Эван НдикаЗЩ
- 23Джанлука МанчиниЗЩ
- 18Матиас СоулеНАП
- 43Уэсли ФрансаЗЩ
- 2Девайн РенсхЗЩ
- 69Мухаммед БахПЗ
- 4Брайан КристантеПЗ
- 9Сантьяго КастроНАП
- 21Пауло ДибалаНАП
- 70Джорджо Де МарциВР
- 95Пьерлуиджи ГоллиниВР
- 87Даниэле ГилардиЗЩ
- 77Эмануэле ЛуллиЗЩ
- 60Маттиа МанниниЗЩ
- 72Федерико НардинЗЩ
- 75Филиппо РеалеЗЩ
- 24Ян ЗелковскиЗЩ
- 62Francesco PanicoПЗ
- 67Луиджи КерубиниНАП
- 14Дониэлл МаленНАП
- 78Робиньо ВасНАП
- 24Мараш КумбулаЗЩ
- 7Лоренцо ПеллегриниПЗ
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